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İzmir'de organ bağışı

- Beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki kişinin organları bağışlandı

İzmir'de organ bağışı

İZMİR (AA) - İzmir'de, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı.

İzmir Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, yüksek tansiyon sebebiyle beyin kanaması geçiren Bülent Bayracı (41) Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun Bakım servisine yatırılan hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, ailesinin isteğiyle organları bağışlandı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yöneticisi ve Başhekim Vekili Op. Dr. Teoman Şen, organ bağışı konusunda ailenin gösterdiği hassasiyetin herkese örnek olması gerektiğini belirterek, organların 5 kişiye umut olduğunu kaydetti.

Bayracı'nın ağabeyi Kadir Bayracı da 2002 yılında vefat eden annesinin de organlarını bağışladıklarını aktararak, "O dönemde organ bağışının dini vecibe açısından alt yapısını inceledik ve herkesin bağış yapabildiğini ve Allah katında büyük bir sevap olduğunu kardeşim Bülent ile öğrenmiştik." diye konuştu.

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Beyin ölümüBülent BayracıOrgan Bağışı
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