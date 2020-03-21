Jenaratör desteği verdi birlikte başaracağız dedi

Türkiye'nin yerli ve milli jenaratör firması Teksan, koronavirüs ile savaşın kesintisiz sürmesi için 81 ildeki tüm Pandemi Hastanelerine jeneratörleri ile ilgili bir arıza yaşadıkları anda ücretsiz müdahale hizmeti vereceğini duyurdu. " Hastanelerimize kesintisiz enerji sağlamak için 7/24 görev başındayız" açıklamasına yer verilen ve Teksan Yönetim Kurulu tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığımızın, tüm özel ve vakıf hastanelerini Pandemi Hastanesi ilan etmesiyle Koronavirüs ile mücadelede yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Artık kamu-özel-vakıf her hastanemiz bu savaşta birer cephe haline geldi.

Biz de Teksan ailesi olarak uzman ekibimizle bu seferberlikte yerimizi almaya hazırız. Koronavirüs ile savaşın kesintisiz sürmesi için 81 ilimizdeki tüm Pandemi Hastanelerine jeneratörleri ile ilgili bir arıza yaşadıkları anda ücretsiz müdahale hizmeti vereceğiz. Bu hizmetimiz sadece kendi ürünlerimiz için değil, markası ve modeli ne olursa olsun tüm jeneratörler için geçerlidir.

Değerli sağlık çalışanları, hastanelerinin jeneratör sistemlerinde bir arıza yaşadıkları anda Türkiye’nin her yerinden 7 gün 24 saat bize 444TKSN’ı yani 444 85 76 no’lu kesintisiz destek hattımızdan ya da acildestek@teksan.com e-posta adresimizden ulaşabilirler. Sterilizasyon koşullarına uygun kıyafet ve maske ile donatılmış teknik ekibimiz en kısa sürede çözüm sağlayacaktır.

Birlikte başaracağız.. Teksan Yönetim Kurulu