Kalitesiz uyku konsantrasyon bozar Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Özellikle iş dünyasında verimli olabilmek için kaliteli uyku çok önemli. İdeal uyku saati kişinin kendini sabah dinç uyanması için gereken süreye göre değişir. Bu zaman aralığı kiminde 5 saat kiminde 8 saat olabilir “diyor.

Kalitesiz uyku nedir?



İyi bir uykunun başlıca ölçüsü kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz uyku ise gece sürekli uyanmalar ve sabah yorgunluğu ile karakterizedir. Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur. Bu yarı ya da tam uyanıklık durumları hastanın derin ve kesintisiz uyku uyumasını engeller ve uykunun kalitesini bozar.



Kalitesiz bir uyku nelere sebep olabilir?



Çok gürültülü horlama ve uykudan boğulma hissi ile uyanmanın da eşlik ettiği kalitesiz bir uyku işte verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, hatta kilo bile aldırır. Bunun yanında unutkanlık, sabah baş ağrısı ve bulantı ile uyanma, sinirlilik sıklıkla karşılaşılan durumlardandır.



Sabah dinç uyanmak için geceleri karanlıkta uyuyun



Sabahları dinç uyanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için karanlıkta uyumak gerekir. Çünkü bağışıklık sistemini düzenleyen ve vücudun biyolojik saatini koruyan melatonin hormonu saat 23.00 ile 05.00 arasında salgılanır. Bu saatler arasında karanlıkta uyunduğunda hormon, hücreleri yeniler.



Kalitesiz uyku iş yerinde verimi düşürür





Gece boyunca bölünmüş uyku ve uykuda oksijen düşmeleri unutkanlık, algı kusurları ve gün içinde konsantrasyon bozukluğuna yol açabileceğinden çalışma performansını düşürür. Dikkat gerektiren işlerde çalışan, taşıt kullanan kişilerde kazalara yol açabilir.