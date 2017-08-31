Kalp hastalarına bayramda “ağır yemeklerden kaçının“ uyarısı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Türk Kardiyoloji Derneğince, özellikle kalp ve damar hastalarına, diyetlerine Kurban Bayramı süresince de dikkat etmeleri ve ağır yemeklerden kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı bir hayat için kişinin kendisine yapacağı en büyük iyiliğin düzenli beslenme ve hareketli bir yaşam olduğunu söyledi.

Kayıkçıoğlu, ailesinde kalp damar hastalığı olanlar ile 60 yaşından önce kalp krizi veya ani ölüm gibi bir öyküsü bulunanların beslenmelerine ve yaşam tarzların daha çok dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

- "Ağır yemek sonrası kalp atışı hızlanır, tansiyon yükselir"

Özel günler ve bayramlarda kronik rahatsızlığı bulunanlar için beslenme kurallarının bozulmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, şunları anlattı:

"Kurban Bayramı'nda kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile şeker hastalarının sürdürdükleri diyete bayram süresince de özen göstermeleri önemlidir. Tek bir öğün ağır yemek bile kalp damar sağlığımıza zararlı olabilir.

Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Ağır yemek nedeniyle kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Ağır bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması kolaylaşabilir. Bu nedenle bir öğün bile olsa aşırı ağır bir yemek ki bu karbonhidrat ve kızartmalı, yağlı yemek anlamına gelmektedir, kalbimizi zorlayacaktır. "

Hekimler olarak yağsız beslenmeden ziyade dengeli ve yağlı beslenmeyi önerdiklerini ifade eden Kayıkçıoğlu, dengeli yağlı beslenmede sadece kalp damar hastalığı için zararlı olduğu kanıtlanmış doymuş yağları azalttıklarını belirtti.

Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, doymuş yağlar kapsamında hayvansal yağlar ve margarinlerin geldiğini ifade ederek, zeytin yağı ve diğer bitkisel yağlarda bir kısıtlama yapmaya gerek olmadığını vurguladı.

Doymuş yağları azaltmak için de özellikle hayvansal yağlardan ve margarinle pişirilen pastane ürünlerinden uzak durmak gerektiğine dikkati çeken Kayıkçıoğlu, kurban etlerinin tüketiminde de kuyruk yağından kesinlikle kaçınmak gerektiğini belirtti.

- "Unlu ve şekerli gıda tüketimi azaltılmalı"

Bayram ziyaretleri sırasında sunulan ikramların sıklıkla yoğun tatlı içerdiğine işaret eden Kayıkçıoğlu, kalp damar hastaları ile şeker hastalarının bu tatlıları tüketmelerinin kesinlikle tehlikeli olduğunu, gün boyu yapılan ziyaretlerde tatlı ikramını sınırlamak gerektiğini bildirdi.

Kayıkçıoğlu, sağlıklı bir bayram geçirebilmek için şu önerilerde bulundu:

"Karbonhidrat dediğimiz unlu ve şekerli gıda tüketimini azaltmalıyız. Şekerli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Tuz tüketimini günde 5 gramın altına indirmeliyiz (1,5 çay kaşığı veya 1 silme tatlı kaşığı). Liften zengin gıdaları tüketmeyi artırmalıyız, günde 30-45 gram liften zengin gıda yemeliyiz. Günde 2-3 porsiyon meyve tüketmeliyiz. Ancak meyvelerin kalorisi yüksek olduğundan kilo sorunu olanlar ve şeker hastaları bu konuda dikkatli olmalıdır. Günde mutlaka 2-3 öğün sebze yemeliyiz. Haftada 1-2 gün balık yemeliyiz. Dengeli yağlı beslenmeliyiz. Yani zeytinyağı ve benzeri bitkisel sıvı yağları azaltmadan, hayvansal katı yağ ve margarin kullanımını da azaltmalıyız."