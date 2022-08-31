Kamburluğu (kifoz) Önlemenin 8 Altın Kuralı

Son dönemde duruş bozuklukları şikayeti ile ilgili gelen hastalarımızda skolyozun yanı sıra, sıklıkla kamburluk (kifoz) bulgularına da rastlanıyor.

Aileler omurgadaki yana eğrilikleri (skolyoz) daha kolay görebilmelerine karşın, kifoz bulgularını atlayabiliyorlar. Burada en sık duyduğumuz şikayet ise, başın ileride olması ve çocuğun devamlı yorgun olmasıdır.

Yeni kuşakta gizli tehlike kamburluk (kifoz) hakkında bilgiler veren Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Gerek aşırı cep telefonu kullanımı, gerek spor aktivite eksikliği, gerekse de pandeminin çocukları eve aşırı alıştırması, bu soruna kaynak gösterilebilir. Omuzlar içe kapanık, boyun önde, sırt yuvarlak ve çocuk dik durmada zorlanıyorsa, mutlaka profesyonel bir yardım alınmalıdır. Kifozun kız çocuklarındaki görülme sıklığı, erkek çocuklarına göre çok daha fazladır. Burada önemli olan kifozun açısıdır, 45 dereceye kadar olan açılar uygun tedaviyle iyileşebilirken üzeri açılarda cerrahi bile gerekebilmektedir.” dedi.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, kamburluk (kifozu) önlemenin basit kurulları hakkında şunları anlattı:

1- Çocuğu dik postür konusunda uyarmak ve buna alıştırmak önemlidir, ama buradaki en önemli konu çocuğu daha da depresif yapmadan uygun şekilde yapmaktır.

2- Okul çantasını tek omuzda değil, sırt çantası olarak sırtta taşıması önemlidir. Hem sırt kaslarını kuvvetlendirir, hem de çocuğun öne eğilmesini engeller.

3- Okul sıralarının yüksekliğinin çocuğun boyuna göre olması sağlanmalıdır. Çocuk öne eğili bir şekilde saatler geçirmemelidir.

4- Düzenli spor alışkanlıkları sağlamak, çocuğu yüzme yada atletizm gibi sporlara yönlendirmek, genel postürü ve kasları kuvvetlendirir.

5- Düzgün beslenme ve sıvı tüketimi de postür için önemlidir. Kemikler ne kadar kuvvetliyse, vücut o kadar diktir. Kalsiyum ve D vitamini en önemli kemik destekleridir.

6- Çocuğun özgüven eksiklikleri de içe kapanıklık yaratarak, postürünü kötü yönde etkileyebilir, bu konuda da destek olmak önemlidir.

7- Kapı barları kifoz için evde en uygun egzersiz aletleri olabilir. Hem kolların ve sırt kaslarının kuvvetlenmesini sağlar, hem de traksiyon etkisi yaratır.

8- Erken teşhis ve uygun tedaviyle kifozun iyileştirilebileceği bilinmelidir.