Kan tahlili ve ilaç kullanımında cinsiyete dikkat

ANTALYA (AA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Kan tahlillerinde ve ilaç kullanırken cinsiyet farklılığı göz önüne alınmalıdır. Çünkü yapılan son araştırmalara göre, erkek ve kadın arasında binlerce gen farklılığı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Acta Biochimica Polonica (ABCP) isimli dergide "Güneydoğu Anadolu'da Sitokrom P4502C9 (Karaciğer Enzimi) Genotipi ve Bazı Serum Tümör Belirteçleri ve Sitokinlerle Olası İlişkisi" isimli makalesi yayımlanan Prof. Dr. Necat Yılmaz, erkekler ve kadınlar arasında binlerce gen farklılığı olduğuna işaret etti.

Son yapılan bir araştırmaya göre, erkek ve kadın arasında 6 bin 500 gen farklılığının tespit edildiğine değinen Prof. Dr. Yılmaz, farklı genlerin kadın ve erkek üzerinde etkilerinin de farklılık yarattığını kaydetti.

"Erkek kas hücre genleri kadınlardan oldukça farklı"

Erkeklerde deride farklı gen yapısı nedeniyle kıllanmanın da daha fazla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, şu görüşlerini paylaştı:

"Kan tahlillerinde ve ilaç kullanırken cinsiyet farklılığı göz önüne alınmalıdır. Çünkü yapılan son araştırmalara göre, erkek ve kadın arasında binlerce gen farklılığı vardır. Erkek kas hücre genleri kadınlardan oldukça farklıdır, erkekler infertil yani üreme yeteneğini kaybetmeye kadınlardan daha fazla yatkındır. Kadınlar ise yağ sentezlemeye yatkındır. Erkeklerden farklı olarak kadın sol kalp dokusunda, erkeklerden daha fazla yer alan bir gen, kalsiyum tutumunu sağlayarak, menopoza kadar erkeklere oranla kadınların kalbini hastalıklardan korumaktadır. Kadınlar bu avantajlarını, menopozda bilinmeyen bir sebep nedeniyle, bu genin devre dışı kalması sonucu kaybetmektedirler. Özetle hastaların cinsiyet farklılığı tahmin edilenden çok daha fazla gen farklılığına bağlıdır. Özellikle kadın karaciğeri, ilaçları metabolize eden genlere, erkeklerden daha az sahiptir. Bu nedenle ilaç kullanırken, bu daha çok dikkati gerektirir."

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu