Kanserde CAR-T tedavisi masaya yatırıldı

Türk Hematoloji Derneği (THD) tarafından düzenlenen Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyeloma Kongresi'nin (International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma) 7'ncisi, 2-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşiyor.



Lösemi, Lenfoma ve Miyelom konusunda yeni tedavilerin ele alındığı kongrede, yurtdışından ve ülkemizden yeni tedaviler, araştırmalar hakkında ilgili bilgiler paylaşılıyor. Kongreden bir gün önce 2 Mayıs’ta “2. İstanbul İmmunohematoloji Zirvesi” ve “Türk Hematoloji Derneği Avrupa Kan ve Kemik İliği Derneği Hücresel Tedaviler Çalışma Grubu Ortak CAR T Hücre Sempozyumu” nu (2nd İstanbul Immunohematology Summit ve TSH/EBMT CTIWP Joint CAR-T Cell Symposium) içeren bir kurs da düzenlendi.







Tek gün süren bu kursun öğleden önceki bölümünde bağışıklık sisteminin yapısı, bağışıklık sistemi hastalıkları, kan hastalıklarının tedavisinde bağışıklık sistemi temelli yeni tedaviler hakkında güncel bilgiler aktarıldı. Kursun öğleden sonraki bölümünde Türk Hematoloji Derneği ortaklığında Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği (Hücresel Tedaviler ve İmmunobiyoloji Çalışma Grubu) Türkiye’de ilk defa yeni bir kanser tedavi yöntemi olan CAR-T Hücreler hakkında bir Sempozyum düzenlendi. Bağışıklık sisteminde yer alan T hücrelerin kansere karşı duyarlılaştırılması yoluyla kanserin tedavisi şeklinde özetlenebilecek CAR-T Hücre tedavisi bu sempozyumda tüm yönleriyle ele alındı.



Kongre öncesi düzenlenen basın toplantısında konu hakkında bilgiler verildi. Toplantıya THD ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, THD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhlis Cem Ar ve Fransa Marsilya Üniversitesi'nden, Avrupa Kemik İliği ve Kan Nakli Derneği Hücresel Tedaviler ve İmmünoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Christian Chabannon katıldı.



''CAR -T HÜCRE TEDAVİSİ İLERİDE GELECEK VAAT EDEN ÖNEMLİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ''



CAR - T tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, ''CAR -T hücre tedavisi ileride gelecek vaat eden önemli bir tedavi yöntemi gibi karşımıza gelmekte. Çok basit bir tanımla; vücudumuzdaki askerler olan lenfositlerden kendini kurtarmış olan tümör hücrelerini, tekrardan tanınmasını sağlayabilecek bir yöntem. T lenfositler vücuttan dışarı alınıp çeşitli genetik manipülasyonlarla tümör antijenleri tanıyacak hale geliyorlar. Geri verildiklerinde tümör antijenleri tanıyıp yakalayarak öldürme yeteneğine sahip oluyorlar. Ancak burada her şey bitti gibi bakmamak gerekiyor. Çünkü henüz başlangıç aşamasında ama umut vaat eden sonuçlar var. Ancak uzun etkili sonuçlarını için sabır gösterip beklememiz gerekiyor. Bir yandan yan etkileri de olan bir tedavi yöntemi. Ciddi yan etkilerle karşılaşılabiliniyor. Zaman içinde bu yan etkiler öğrenilerek giderek hafifletiliyor ya da daha kabul edilebilir hale gelebiliyor. Unutmayalım; hala günümüzde birçok kanserde ana tedavi altyapısını kemoterapi oluşturuyor'' dedi.



CART-T tedavisinin ne zaman yapılması gerektiği konusunda açıklama yapan Prof. Dr. Özsan, ''CAR-T tedavisi genellikle standart tedavi yöntemlerinin tüketildiği ve buna karşın hastalığın devam ettiği hasta gruplarında şimdilik başlıyor. Belki yıllar sonra bu tedaviler biraz daha ön basamaklara gelebilir ki; önce uzun dönem etkilerini görelim. Güvenliliklerinden ve uzun etkinliklerinden de emin olalım. Bu tedavi için Türkiye'de bireysel bazı çabalar var. Ancak bu iş belli düzenlemelerle yönetilmesi gerekiyor. Şu anda uluslararası düzeyde bu işi yürüten büyük firmalar da var. Bu düzenlemeler yapıldığı zaman ülkemizde de bu tedavilere ulaşma olanağı olacak'' şeklinde konuştu.



''HEMATOLOJİ ALANINDA BİRÇOK KANSER TÜRÜMÜZDE YENİ HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER GİDEREK GELİŞMEKTE''



Hedefe yönelik tedavi konusuna değinen Prof. Dr. Özsan, ''Özellikle hematoloji alanında birçok kanser türümüzde yeni hedefe yönelik tedaviler giderek gelişmekte. Standart kemoterapi henüz terk edilmiş değil. Birçok hastalıkta ana silahımız standart kemoterapi. Bunun yanı sıra yan etkileri daha azaltılmış kemoterapiye göre kabul edilebilir yan etkileri olan kısmen hedefe yönelik tedaviler de büyük yararlar sağlamakta ve tedaviye önemli katkılarda bulunmakta'' açıklamasında bulundu.



''TÜRKİYE'DE DE ARTTIK CAR-T TEDAVİLERİNİN BAŞLAMASI SÖZ KONUSU''



Prof. Dr. Christian Chabannon CAR-T hücre tedavisi için şöyle konuştu: ''CAR-T hücre tedavisi önemli başarı ve yeni ümitler getiren bir tedavi. Aynı düzeyde beklenmedik oranda yan etki, beklenmedik etkiler ve üretilmesinde bir takım problemlerle de karşılaşıldı. Bir yanda da fiyatı oldukça yüksek tedavi yöntemi. Sadece ilacın fiyatı 300-350 bin avro civarında. Hastaların bu ilacı almaları için bir takım özel hastane ve özel ünitelerde bakılması gerekiyor. Yan etkileri izlenirken yoğun bakım gerektiriyor. Hastane masraflarıyla birlikte Avrupa'daki fiyatı 500 bin avro civarında oluyor. Bu tedavi için hastanelerin de kendini organize etmeleri gerekiyor. Car-T hücre tedavisi 2018 yılının Ağustos ayında Avrupa'da onaylandı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinde yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Türkiye'de de artık bu tedavilerin başlaması söz konusu''.



“YURTDIŞINDAN ALANINDA UZMAN BİR ÇOK BİLİM İNSANI KONGREYE KATILIYOR”



Kongre hakkında bilgi veren Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, ''Bu sene 7’incisini düzenlediğimiz, hematolojik kanserlerle ilgili; lösemi, lenfoma ve miyeloma ile ilgili uluslararası bir kongre. Tasarımı itibari ile ülkedeki tek, bu şekli ile tasarlanmış uluslararası kongre gibidir. Bu kanserler hakkındaki son gelişmeleri yine dünyaca ünlü bu kanserlerle uğraşan bilim insanları bu oturumun başkanlıklarını yapıyorlar. Kendi seçtikleri, bu kanserlerde uzmanlaşmış dünyadan isimlerle her bir oturumda bir hastalığı en güncel haliyle tartışıyorlar. Gelen isimlerin bir çoğu bu hastalıklar için gerçekleştirilen çalışmaları yapan kişiler olduğu için bir yerde bize mutfaklarından bahsediyorlar. Bu çok önem verdiğimiz bir kongre. Toplam 300’e yakın kaydımız var, bunun 100’ü çevre ülkelerden geliyor; Avrupa’dan, Arabistan’dan ve Balkanlardan geliyor. Toplamda 8 oturum olacak ve 16 konuşmacımız ile birlikte 2 uydu sempozyumumuzu gerçekleştiriyoruz'' şeklinde konuştu.