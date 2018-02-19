Kanseri önlemek istiyorsanız..

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Salonunda ünlü onkolog Doç.Dr. Yavuz Dizdar tarafından ‘’Beslenme,
Sağlık ve Gelecek’’ konulu konferans verildi. Yapılan Konferansa Avcılar Halkı yoğun ilgi
göstererek, bilinci ve sağlıklı yaşamın ayrıntılarını ünlü onkologdan dinledi. Avcılar Belediye
Başkanı Dr. Handan Toprak’ın da katıldığı konferansta çağımızın vebası kansere yol açan
sebeplerle ilgili bilgiler verildi.
HORMONSUZ VE DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIN
Anadolu Topraklarında yetişen yerli tarım ürünlerinin kullanılmasını tavsiye eden onkolog
Doç.Dr. Yavuz Dizdar , ithal olarak gelen ürünlerde raf ömürlerini uzatmak için ekstra
maddeler kullanıldığını belirtti. ‘’İthal gıda maddelerinin ülkemiz ve halkımız için olumsuz
sonuçlara neden olmaktadır. Zengin bir coğrafyada yaşıyoruz, yaşadığımız toprakların
ürünlerini kullanmaya dikkat edelim. Doğal yollardan üretilen yiyeceklerin gönül rahatıyla
kullanabiliriz. Hormonlu ve ilaçlı yetişmiş ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız.
Ayrıca sebze ve meyveleri yetişme mevsimlerine göre tüketmeliyiz. Kırk günde hormonlu
ilaçlarla büyüyen tavukları kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Ev yapımı turşu, yoğurt ve salça
da kullanmalıyız ve evlerimiz eksik olmaması gerekiyor’’ dedi.
Konferansa Katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, ‘’ Sağlıklı Toplum ve
sağlıklı Avcılar için halkımızı bilinçlendirmeye yönelik seminerler yapmaya devam edeceğiz,
göreve geldiğimiz günden beri bu tür konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Ben de bir
hekim olarak bu tür konularda haklımızın bilinçlenmesine yönelik çalışmaları öncelikli olarak
destekliyorum ve hocamıza konferanstan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini
kullandı.
Sağlık ve Gelecek’’ konulu konferans verildi. Yapılan Konferansa Avcılar Halkı yoğun ilgi
göstererek, bilinci ve sağlıklı yaşamın ayrıntılarını ünlü onkologdan dinledi. Avcılar Belediye
Başkanı Dr. Handan Toprak’ın da katıldığı konferansta çağımızın vebası kansere yol açan
sebeplerle ilgili bilgiler verildi.
HORMONSUZ VE DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIN
Anadolu Topraklarında yetişen yerli tarım ürünlerinin kullanılmasını tavsiye eden onkolog
Doç.Dr. Yavuz Dizdar , ithal olarak gelen ürünlerde raf ömürlerini uzatmak için ekstra
maddeler kullanıldığını belirtti. ‘’İthal gıda maddelerinin ülkemiz ve halkımız için olumsuz
sonuçlara neden olmaktadır. Zengin bir coğrafyada yaşıyoruz, yaşadığımız toprakların
ürünlerini kullanmaya dikkat edelim. Doğal yollardan üretilen yiyeceklerin gönül rahatıyla
kullanabiliriz. Hormonlu ve ilaçlı yetişmiş ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız.
Ayrıca sebze ve meyveleri yetişme mevsimlerine göre tüketmeliyiz. Kırk günde hormonlu
ilaçlarla büyüyen tavukları kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Ev yapımı turşu, yoğurt ve salça
da kullanmalıyız ve evlerimiz eksik olmaması gerekiyor’’ dedi.
Konferansa Katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, ‘’ Sağlıklı Toplum ve
sağlıklı Avcılar için halkımızı bilinçlendirmeye yönelik seminerler yapmaya devam edeceğiz,
göreve geldiğimiz günden beri bu tür konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Ben de bir
hekim olarak bu tür konularda haklımızın bilinçlenmesine yönelik çalışmaları öncelikli olarak
destekliyorum ve hocamıza konferanstan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini
kullandı.