Kanseri önlemek istiyorsanız.. Önce İnsan söylemiyle hizmet veren Avcılar Belediyesi sunduğu ücretsiz sağlık hizmetleri ve bilinçlendirme eğitimleri ile fark yaratmaya devam ediyor.

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Salonunda ünlü onkolog Doç.Dr. Yavuz Dizdar tarafından ‘’Beslenme,

Sağlık ve Gelecek’’ konulu konferans verildi. Yapılan Konferansa Avcılar Halkı yoğun ilgi

göstererek, bilinci ve sağlıklı yaşamın ayrıntılarını ünlü onkologdan dinledi. Avcılar Belediye

Başkanı Dr. Handan Toprak’ın da katıldığı konferansta çağımızın vebası kansere yol açan

sebeplerle ilgili bilgiler verildi.



HORMONSUZ VE DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIN



Anadolu Topraklarında yetişen yerli tarım ürünlerinin kullanılmasını tavsiye eden onkolog

Doç.Dr. Yavuz Dizdar , ithal olarak gelen ürünlerde raf ömürlerini uzatmak için ekstra

maddeler kullanıldığını belirtti. ‘’İthal gıda maddelerinin ülkemiz ve halkımız için olumsuz

sonuçlara neden olmaktadır. Zengin bir coğrafyada yaşıyoruz, yaşadığımız toprakların

ürünlerini kullanmaya dikkat edelim. Doğal yollardan üretilen yiyeceklerin gönül rahatıyla

kullanabiliriz. Hormonlu ve ilaçlı yetişmiş ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız.

Ayrıca sebze ve meyveleri yetişme mevsimlerine göre tüketmeliyiz. Kırk günde hormonlu

ilaçlarla büyüyen tavukları kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Ev yapımı turşu, yoğurt ve salça

da kullanmalıyız ve evlerimiz eksik olmaması gerekiyor’’ dedi.

Konferansa Katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, ‘’ Sağlıklı Toplum ve

sağlıklı Avcılar için halkımızı bilinçlendirmeye yönelik seminerler yapmaya devam edeceğiz,

göreve geldiğimiz günden beri bu tür konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Ben de bir

hekim olarak bu tür konularda haklımızın bilinçlenmesine yönelik çalışmaları öncelikli olarak

destekliyorum ve hocamıza konferanstan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini

kullandı.