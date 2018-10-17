Kanserli kadınlar kendilerine iyi bakıyor

İSTANBUL (AA) - Kanser Savaşçıları Derneği, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla kanser hastası kadınlar için "İyi Bak Kendine" atölyesi düzenledi.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, kanser sebebiyle oluşan fiziksel değişikliklere çözüm üretmek amacıyla kanser tedavisi gören kadınlara, cilt bakımı ve makyaj uygulaması yapıldı.

Kadınlara daha iyi görünmenin ve hissetmenin yollarını göstermek ve yaşam kalitelerinin yükselmesine yardım etmek amacıyla tasarlanan ücretsiz katılımlı atölyede, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Meme Cerrahı Doç. Dr. Ece Dilege ve Medikal Onkolog Doç. Dr. Fatih Selçukbiricik, kanser hastası kadınların hastalık süreciyle ilgili merak ettikleri soruları cevapladı.

Atölye bittikten sonra aldıkları eğitimi ve bilgileri günlük yaşamlarında da sürdürebilmeleri için katılımcılara, cilt bakımı ve makyaj malzemeleri gibi ürünlerin bulunduğu küçük bir bakım çantası hediye edildi.



Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Aslı Ortakmaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastalarının bir şekilde sağlık hizmetine ulaştıklarını fakat psikososyal kısmın geri planda kaldığını söyledi.

Bugün gerçekleştirdikleri "İyi Bak Kendine" atölyesini meme kanseri kadınlarına özel düzenlediklerini belirten Ortakmaç, normalde bu atölyeleri kanser türü, yaş gibi unsurların hiçbirine bakmadan kanser tanısı almış tedavisine devam eden ya da tedavisi bitmiş ama hala onun fiziksel değişimini hisseden kişilere yönelik yaptıklarını anlattı.



- "Mücadeleyi unutup güzelleştikleri bir gün yaşasınlar"

Ortakmaç, atölye kapsamında cilt bakımı ve makyaj yapımının yanı sıra uzmanlar tarafından katılımcılara beslenme, psikolojik destek ve egzersiz konularıyla ilgili de eğitim verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gönüllü güzellik uzmanlarımız, hastalarımızın cilt bakımlarını yapıyorlar. Ardından makyaj uzmanlarımız, kanserojen madde içermeyen ürünlerle herkese özel makyajlarını yapıyorlar. Çünkü kanser tedavisi sırasında özellikle kadınlar görünümüne daha da önem verdikleri için fiziksel değişikliklere uğruyorlar. Saçlarını kaybediyorlar, cilt renkleri değişiyor, kaşları ve kirpikleri dökülüyor. Kanser tedavisi o kadar ağır bir süreç ki çoğu zaman insanlar bunları es geçiyor. Sağlığını geri kazanmak için mücadele ediyor hastalar. Biz de burada istedik ki bu mücadeleyi bir nebze unutup, bu tedavi sürecinde işlerine yarayacak bilgileri de edindikleri, güzelleştikleri, sağlık konuştukları bir gün yaşasınlar."