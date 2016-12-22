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Kara kışa aldırmadan hastalara şifa oldular

- Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da 112 Acil Servis ekipleri, son 2 ayda helikopter, snowtrack ve ambulansla ulaştıkları 8 bin 614 vakaya müdahale etti

Kara kışa aldırmadan hastalara şifa oldular

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da 112 Acil Servis ekipleri, son 2 ayda, kar ve tipi gibi olumsuz hava koşullarına rağmen ulaştıkları 8 bin 614 vakaya müdahalede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Servis ekipleri, kış döneminde 848'i kalp damar hastalıkları, 564'ü doğum, 428'i trafik kazası ve çeşitli travma vakaları olmak üzere binlerce hastaya sağlık hizmeti sundu.

Son iki ayda, 112 Acil Çağrı Hattı 120 bin kez arandı. Ekipler, kasımda 5 bin 300, aralıkta ise 3 bin 314 vakaya müdahale etti. Telefonla bildirilen vakalardan 47'sine helikopter, 35'ine snowtrack ambulansla ulaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, kentteki sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık sergilediğini bildirdi.

Vançelik, "Köy yolları, kar nedeniyle kapandığı zaman snowtrack ve paletli ambulanslarla hastalara ulaşılıyor. Bakanlığın kış şartlarına uygun sunduğu araçlarla, kapalı yollara rağmen hastalara ulaşan ekiplerimiz, büyük bir hizmet veriyor. Doğum vakaları başta olmak üzere acil sağlık hizmetlerinde hiçbir aksamamız olmuyor." ifadelerini kullandı.

Hatta gelen aramaların yüzde 70'inin asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştuğunu belirten Vançelik, vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı davranmalarını istedi.

Vatandaşların, çağrı elemanlarına, kısa ve anlaşılır cümlelerle, panik yapmadan doğru adres bilgilerini vermesinin kendilerine zaman kazandırdığına işaret eden Vançelik, "Hastanın durumu 112 çağrı elemanına bildirildiği andan itibaren ambulanslarımız, kent merkezindeki herhangi bir vakaya en fazla 5 dakikada yetişebiliyor. Asılsız çağrılar ise gerçek hastalara ulaşmakta büyük engel teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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ErzurumHastaİl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat VançelikSağlık Görevlisi
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