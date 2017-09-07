Karaciğeriyle kuzenine de hayat verdi

BURSA (AA) - Bursa'da bıçakla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin bağışlanan organları, kuzeninin de aralarında bulunduğu organ bekleyen hastalara sağlıklarına kavuşmaları için umut oldu.

Alınan bilgiye göre, doğum gününde, iş yerinden eve dönerken tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanan ve 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Furkan İlhan'ın (18) ailesi, oğullarının organlarını bağışladı.

Bunun üzerine İlhan'ın karaciğeri kuzeni Şennur Koç'a (18), böbrekleri ile korneaları ise organ bekleyen diğer hastalara nakledildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Ekrem Kaya, ağır yaralı halde hastaneye getirilen İlhan'ın, tüm müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti.

Organ nakli için hasta yakınlarıyla görüştüklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Ailenin bağış için bir şartı vardı. O da İlhan'ın karaciğerinin uygun olması durumunda kuzenine nakledilmesiydi. Sağlık Bakanlığının son yönetmeliğine göre, akraba olmak koşuluyla şartlı organ nakli mümkün. Görüşmeler neticesinde karaciğerin yanı sıra böbrekleri ve korneaları da Bursa'da hastalara nakledildi. Dolayısıyla Furkan, üç kişiye yeni bir hayat oldu. Organ nakledilen hastaların sağlık durumları iyi."