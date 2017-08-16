Karaciğeriyle umut olacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 81 yaşındaki kadının karaciğeri, nakil bekleyen hastaya umut olacak.
Beyin kanaması sonucu Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 81 yaşındaki Emine Akbıyık, Anestezi Yoğun Bakım Servisi'ndeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Beyin ölümü gerçekleşen Akbıyık'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.
Akbıyık'ın karaciğeri, nakil bekleyen bir hastaya verilmek üzere İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Berna Öztürk, son 3 ayda organ bağışlarını başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek, duyarlı davranışlarından dolayı Akbıyık ailesine teşekkür etti.