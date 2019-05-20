Kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar Ekoloji İzmir’de

Bu yıl onuncu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) işbirliği ile İZFAŞ tarafından düzenlenen Ekoloji İzmir Fuarı; ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. 15 Mayıs’tan bu yana son tüketiciler ile sektör profesyonellerini fuarizmir’de ağırlayan Ekoloji İzmir Fuarı; birçok organik ürüne de ev sahipliği yapıyor. Uluslararası buluşmalar, sektörel paylaşımlar ve Türkiye’nin organik sektöründeki yeriyle ilgili toplantıların gerçekleştiği Ekoloji İzmir Fuarı’nda ziyaretler 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleşiyor.
Sadece gönüllülerle 1 milyon kilometre yol
Fuarda fidanlarıyla birlikte yer alan Karaot Tohum Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Gündüz, derneğin kuruluş süreci ile amacını anlattı. Gündüz, “Kurucularımızdan olan Feray Karapınar ve Karaot Köyü’ndeki küçük üreticilerle bu yola çıktık. Amacımız kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlarımızın çoğaltılması, biyolojik çeşitliliğin çoğalması ve sahip çıkılması ile bunları koruma gibi bir misyon edindik kendimize. Bütün bunları yaparken Avrupa Birliği fon ya da proje gibi destekler almadık. Derneğimizin tüzüğünde de bunları çok net belirttik. 14. yılımıza yaklaştık. Bu kadar yılda 1 milyon kilometreye kadar yol yaptık. Sadece gönüllü ekiplerimizle gerçekleştirdik” dedi.
Gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz
İlerleyen yıllarda kooperatifleşmek istediklerini belirten Gündüz, “700 – 800 köy dolaştık. Bu köylerden, köylerdeki ihtiyar ninelerden edindiğimiz çeşitlerin bir kısmını deneyip yetiştirmeye başladık. Yetiştirmede kimyasal gübre ile zirai ilaç kullanmadık. Bunlara alternatif olarak zararlarla mücadelede doğal yöntemleri uyguladık. Geçmişte nasıl yapılıyordu diye araştırdık ve olumlu sonuçlar aldık. En büyük hedefimiz ve idealimiz derneğimizin bir kooperatife dönmesi. Bu kooperatifin de öncelikle kadınların yönetmesi. Bu şekilde gelecek kuşaklara da bir şeyler bırakmak istiyoruz. Hepimiz gönüllüyüz, profesyonel yok aramızda” dedi.
Hareket lazım
Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilginin bir hayli fazla olduğunu belirten Gündüz, kamu kurumlarının da tarım için elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Gündüz, “Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilgi fazlasıyla var. Ancak şehirli bir kitleden ilgi var. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda gidiyor. Bizim tarımdaki krizimizin en büyük nedeni üreticilerimizin azalması. Bugün pazarda bu yüzden insanlar yüksek fiyatlara ürünlere alıyor. Kısıtlı bir kitle üretim yapıyor. Fuarda refleksler çok güzel ama üretici refleksi değil. Tüketicinin kendi ihtiyacını karşılamak için ilgisi var. Bunlar çok güzel ancak kamu yararına bir hareketin olması lazım. Yüzlerce kişi uğradı ancak ‘kamu yararına ne yapabilirim’ sorusunu hiç duymadık. Böyle bir sıkıntımız var. ‘Biz ne yapabiliriz’ sorusu sorulmaya başladığında doğru şeyler ilerleyecek” diye konuştu.
Sadece gönüllülerle 1 milyon kilometre yol
Fuarda fidanlarıyla birlikte yer alan Karaot Tohum Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Gündüz, derneğin kuruluş süreci ile amacını anlattı. Gündüz, “Kurucularımızdan olan Feray Karapınar ve Karaot Köyü’ndeki küçük üreticilerle bu yola çıktık. Amacımız kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlarımızın çoğaltılması, biyolojik çeşitliliğin çoğalması ve sahip çıkılması ile bunları koruma gibi bir misyon edindik kendimize. Bütün bunları yaparken Avrupa Birliği fon ya da proje gibi destekler almadık. Derneğimizin tüzüğünde de bunları çok net belirttik. 14. yılımıza yaklaştık. Bu kadar yılda 1 milyon kilometreye kadar yol yaptık. Sadece gönüllü ekiplerimizle gerçekleştirdik” dedi.
Gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz
İlerleyen yıllarda kooperatifleşmek istediklerini belirten Gündüz, “700 – 800 köy dolaştık. Bu köylerden, köylerdeki ihtiyar ninelerden edindiğimiz çeşitlerin bir kısmını deneyip yetiştirmeye başladık. Yetiştirmede kimyasal gübre ile zirai ilaç kullanmadık. Bunlara alternatif olarak zararlarla mücadelede doğal yöntemleri uyguladık. Geçmişte nasıl yapılıyordu diye araştırdık ve olumlu sonuçlar aldık. En büyük hedefimiz ve idealimiz derneğimizin bir kooperatife dönmesi. Bu kooperatifin de öncelikle kadınların yönetmesi. Bu şekilde gelecek kuşaklara da bir şeyler bırakmak istiyoruz. Hepimiz gönüllüyüz, profesyonel yok aramızda” dedi.
Hareket lazım
Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilginin bir hayli fazla olduğunu belirten Gündüz, kamu kurumlarının da tarım için elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Gündüz, “Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilgi fazlasıyla var. Ancak şehirli bir kitleden ilgi var. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda gidiyor. Bizim tarımdaki krizimizin en büyük nedeni üreticilerimizin azalması. Bugün pazarda bu yüzden insanlar yüksek fiyatlara ürünlere alıyor. Kısıtlı bir kitle üretim yapıyor. Fuarda refleksler çok güzel ama üretici refleksi değil. Tüketicinin kendi ihtiyacını karşılamak için ilgisi var. Bunlar çok güzel ancak kamu yararına bir hareketin olması lazım. Yüzlerce kişi uğradı ancak ‘kamu yararına ne yapabilirim’ sorusunu hiç duymadık. Böyle bir sıkıntımız var. ‘Biz ne yapabiliriz’ sorusu sorulmaya başladığında doğru şeyler ilerleyecek” diye konuştu.