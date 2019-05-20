Kaybolmaya yüz tutmuş tohumlar Ekoloji İzmir’de Kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlar için yola çıkan Karaot Tohum Derneği, Ekoloji İzmir Fuarı ziyaretçileri tarafından ilgi gördü. Birçok yerel tohumun bulunup çoğaltılması ve tekrar üreticilere dağıtılmasına önayak olan Dernek, fuarla birlikte birçok fidanı da son tüketiciler ve sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 21:23