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Kayseri'de Suriyeli işçinin kopan kolu dikildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Suriye uyruklu işçinin iş kazası sonucu kopan kolunun, Adana'da yapılan cerrahi operasyonla dikildiği bildirildi.İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yaptığı yazılı açıklamada, Acil ve Afetlerde...

Kayseri'de Suriyeli işçinin kopan kolu dikildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Suriye uyruklu işçinin iş kazası sonucu kopan kolunun, Adana'da yapılan cerrahi operasyonla dikildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yaptığı yazılı açıklamada, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Komuta Kontrol Merkezine, Suriye uyruklu A.E.W'nin, geçirdiği iş kazası sonucu sol kolunun omuz bölgesinden koptuğu ihbar ulaştığını aktardı.

Vakaya 4 dakikada ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin, ilk müdahaleyle kanama kontrolü yapıp damar yolunu açtıkları yaralıyı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine naklettiğini belirten Benli, şunları kaydetti:

"Burada müdahalesine devam edilen hasta, ortopedi servisi tarafından değerlendirilerek tomografileri çekildi, yara temizliği yapıldı ve kopan parça soğuk muhafazaya alındıktan sonra mikrocerrahi için il dışına sevki talep edildi. Bu arada Ankara hava operasyonundan da destek istenerek, mevcut uçaklardan birinin bu görev için tahsis edilmesi talep edildi ve hasta için uçak tahsisi sağlandı. Hasta, hava operasyonunun yönlendirdiği uçak ambulansla Kayseri'den alınıp Adana'daki özel Ortadoğu Hastanesine nakledildi."

Benli, Dr. Muhsin Dursun, Dr. Özgür Toprak ve Dr. Faruk Salıoğlu'ndan oluşan ekip tarafından ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Operasyonla tekrar kolu yerine dikilen hasta, yoğun bakıma alınarak tedavisinin devamı sağlanmıştır. Bu başarılı koordinasyonda başta Kayseri 112 Komuta Kontrol Merkezi olmak üzere emeği geçen tüm personelimize, ekiplere ve sağlık kuruluşlarına teşekkür ederiz. Hastamıza da geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

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