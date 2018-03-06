Koç Üniversitesi nükleer tıp tedavi merkezini açtı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yeni açılan Nükleer Tıp Tedavi Kliniği hasta kabulüne başladı. Hasta kabulüne başlayan ve özel olarak dizayn edilen klinikte, tiroit kanseri ve hipertiroidi hastalarında radyoiyot tedavisi, primer ve metastatik karaciğer kanserinde radyoembolizasyonun yanı sıra akıllı moleküllerle yapılan kişiye özel prostat kanseri tedavisi (PSMA), nöroendokrin kanser tedavisi (OKTREOTAT), kemik metastazlarında radyum tedavisi, nöroblastoma ve feokromositomalarda MIGB tedavisi uygulanıyor.

Nükleer Tıp Tedavi Kliniği’nde, Türkiye ve Avrupa’da sayılı merkezlerde uygulanan ileri tedavi yöntemleri, tedavi protokolleri ve yüksek bakım kalitesiyle birlikte hastalara özel dozimetre sistemi kullanılarak, sağlıklı organların korunması amaçlanıyor.



Koç Üniversitesi Hastanesi Hakkında

Koç Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2014'te Koç Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyete geçti. 2017 yılı itibarıyla hastane, kapasitesini 445 tek kişilik yatan hasta odasına (342 yetişkin ve 103 pediatrik) ve 55 yoğun bakım ünitesine yükseltti. 12 operasyon odasında 6.650'den fazla operasyon gerçekleştirildi. 2017 yılı boyunca Koç Üniversitesi Hastanesi, 7.000’e yakını uluslararası hasta olmak üzere, yaklaşık 9.700 kişiye yatarak, 123.000 kişiye de ayakta tedavi hizmeti vermiştir.



220.000 metrekarelik bir alanı kapsayan Sağlık Bilimleri Yerleşkesi; Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, araştırma laboratuvarları ve “İleri Düzey Öğrenme ve Simülasyon Merkezi”ni kapsamaktadır. Sağlık Bilimleri Kampüsü, yenilikçi yaklaşımı ve Kuzey Amerika standartlarındaki dinamik ekibiyle sağlık sektöründe nitelikli insan kaynağının yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.