Kolajen satışı iyi gidiyor

Kolajen sektörü hızla büyüyor. Dünyanın en iyi eklem içi enjeksiyon ürünlerinin distribütörlüğünü yapan HerAda Sağlık C – Optimum Kolajen ile pazar payını genişletti. Türkiye’de ilk ve tek FORTIGEL sığır Kolajen Hidrolizatı ve LAPI Balık Kolajen Peptidleri bir arada içeren ürün, güzellik sektöründe olduğu kadar sağlık sektöründe de talepleri artırdı

Kolajen kullanımının güzellik ve sağlık alanındaki faydaları günümüzde ek takviye gıdaların çıkmasına yol açtı. Güzellik sektörü başlıca olmak üzere sağlık sektörü için de vazgeçilmez unsur haline gelen Kolajen, saç, tırnak, cilt ve eklem sağlığı için anti – aging özelliği taşıyor. Son dönemde kadınlar tarafından büyük ilgi gören Kolajen, kısa süre içerisinde sağladığı faydalarla tüketimi artırıyor.

Dünyanın en iyi eklem içi enjeksiyon ürünlerinin distribütörlüğünü yapan HerAda Sağlık Teknolojileri, anti – aging özelliğiyle saç, tırnak, cilt ve eklem sağlığı için geliştirilen C-Optimum Kolajen ürünüyle pazar payını genişletti. Türkiye’de ilk ve tek FORTIGEL sığır Kolajen Hidrolizatı ve LAPI Balık Kolajen Peptidleri bir arada içeren ürün, eklemlerde ağrı ve tutukluğun giderilmesi, kıkırdak ve doku yenilenmesinin artırılması ve yaşlanma etkilerinin hafifletilmesine fayda sağladığı için sağlık alanında da talep görüyor.

C – Optimum Türkiye Distribütörlüğünü yapan HerAda Sağlık, ürünün içerik bilgilerini de paylaştı. Fortigel, Lapı, Köpek Balığı Kıkırdağı, Glikozamin, Goji Meyvesi Ekstresi, Koenzim, Arı Sütü, O’young Brokoli Filizi Ekstresi ve Bromelain içeren ürünün güçlü antioksidan ve antiinflamatuvar etkinliği ve aminoasit içeriği ile sporcuların, yoğun iş temposu içinde olanların, günlük yaşamın getirdiği stres ile mücadele edenlerin beslenmesini ve bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti.