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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera salgını

- Geçen ay başlayan salgında 117 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera salgını

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen ay baş gösteren kolera salgınında 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğu kesiminde 11 Temmuz'da başlayan kolera salgınında hastalığa yakalanan 3 bin 140 kişiden 117'sinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni kolera vakası görülme sıklığının azalmasına karşın hastalığın başka bölgelere yayılma riskinin devam ettiği belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden edinilen bilgiye göre, kolera salgınına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkede geçen yıl 18 bin kolera vakası görülmüş ve hastalığa yakalanan 517 kişi yaşamını yitirmişti.

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KoleraKongo Demokratik CumhuriyetiSalgın
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