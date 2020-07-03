Kooperatifçiliğin evrensel ilkelerini ve değerlerini sahiplenen bir kooperatifçilik seferberliği çağrısı”

Kooperatifler, ortakları tarafından bir ortak bir oy, açık kapı, özerklik ve bağımsızlık,

toplumsal sorumluluk ve benzerleri gibi birbirini tamamlayan toplam yedi evrensel ilkeye

dayalı olarak vücut bulan ekonomik kuruluşlardır. Ancak nasıl ki tarım yalnızca ekonomik bir

faaliyet olmanın ötesinde sosyal ve kültürel boyutları bulunan bir reel üretim etkinliği ise,

kooperatifçilik de ortakların çıkarlarının ötesinde toplumun ve doğanın esenliğine yönelik

ilkelere ve bu ilkelerin kök hücreleri olan değerlere dayalı bir ekonomik girişimdir.

Uluslararası Kooperatifçilik İlkeleri en son yine 1995’te yapılan ICA Kongresi’nde kabul

edilmiş, aynı Kongre’de ilk kez Kooperatif Değerleri de oybirliğiyle onaylanmıştır. Bu kararda

ifade bulan başlıca değerler; kendine yardım, demokrasi, eşitlik, adalet, dayanışma ile

dürüstlük, açıklık ve topluma saygıdır.

Böylece kooperatifçilik ilkeleri, onaylanmış değerleri hayata geçirmeye yarayan araçlar haline

gelmiş, anlam kazanmıştır. Değerler ve ilkeler üzerinde yarım asırdır değişiklik ihtiyacı

duyulmamakla birlikte ICA 2011 Kongresi’nde toplumsal sorumluluk ilkesinin çevreye karşı

duyarlılık ve sorumluluğu da içerdiği kabul edilmiştir.

Günümüzde dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretimde en büyük pay aile çiftçiliğine aittir.

Ancak küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda bir avuç ulusötesi dev firmanın

hegemonyası altında biçimlenen küresel tarım ve gıda sistemi aile çiftçiliğini sahneyi terk

etmeye zorlamaktadır.

Tarımsal üretim yapan aile işletmeleri için zorluklara karşı birlikte direnme, dayanışma ve

adil paylaşım gibi insanlararası ilişki değerleri büyük önem taşır. Kırsal alanda bu değerleri

yaşama aktarmanın en evrensel ve etkin aracı ise tartışmasız kooperatifçiliktir.

Türkiye’de azımsanmayacak sayıda kooperatif bulunmakla birlikte kooperatiflerimizin çok

büyük çoğunluğu ne yazık ki kooperatifçiliğin evrensel ilke ve değerlerine dayalı olarak

kurulmamış ya da bu ilke ve değerleri içselleştirememiştir.

Oysa bu ilke ve değerlere dayanan ve bunları içselleştiren gerçek kooperatiflerin

yaygınlaşması tarımsal üretimde ve istihdamda önemli bir sıçrama yaratmanın yanında, kırsal

alanda insan kaynağının gelişimini, toplumsal barışın yeşermesini ve doğaya saygılı tarım

uygulamalarının yerleşmesini sağlayacaktır. Gıdaya erişim ve gıda güvenliği açısından

yaratacağı kazanımlarla toplum sağlığına katkıda bulunacaktır.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) olarak, Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor;

kamu kuruluşlarımızı, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını, Büyük Önder Atatürk’ün

öncülüğünde Cumhuriyetin erken döneminde gerçekleştirildiği gibi, tarımsal ve kırsal

kooperatifçiliğin yeniden ve her yönüyle desteklenmesine dayalı bir kooperatifçilik

seferberliğinde birleşmeye çağırıyoruz.