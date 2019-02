KÖPRÜLERDE EPİLEPSİ FARKINDALIĞI İÇİN MOR IŞIK

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma’nın da koşulsuz katkılarıyla 3.’sünü düzenlenen ’’Epilepsi İçin Bak’’ toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul’da ulaşımın kalbi köprüler mor ışıkla aydınlatıldı. 11 Şubat Pazartesi gününe denk gelen Dünya Epilepsi Günü için 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri epilepsinin tüm dünyada kabul gören rengi mor ışığa büründü.



Epilepsi İçin Bak Projesi Hakkında:



Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık gözüken epilepsi, beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan kronik bir rahatsızlıktır. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, Epilepsi İçin Bak projesi ile bu hastalık hakkında bilinen yanlışları ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, epilepsili bireyleri topluma kazandırmayı amaçlıyor.



Türkiye’de 800 binden fazla epilepsi birey ve yakını bugün hastalık hakkındaki çeşitli ön yargılar nedeniyle zorluklar yaşıyor. Öyle ki bu ön yargılar hastaların tedavi süreçlerine ek olarak kaygı bozukluğu, depresyon gibi psikolojik sorunlarla uğraşmalarına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl bu ön yargıları ortaya çıkarmak amacıyla proje kapsamına bir toplumsal farkındalık araştırması gerçekleştirildi.



Araştırma sonuçlarına bakıldığında; Türkiye’de her 10 kişiden 1’nin epilepsinin bulaşıcı bir hastalık olduğunu, her 2 kişiden 1’i de epilepsinin tedavisi olmadığını düşünüyor. Araştırma verilerine göre her 5 kişiden 3’ü yakınlarının epilepsi hastası bir bireyle evlenmesini istemediğini, yine her 4 kişiden 1’i iş veren olduğu takdirde epilepsi bir bireyi çalıştırmak istemeyeceğini vurguluyor.

Bu araştırmanın sonuçlarından da yola çıkan Epilepsi İçin Bak projesi epilepsili bireylerin ve yakınlarının hayatını zorlaştıran bu ve bunun gibi ön yargıları ortadan kaldırmayı ve epilepsili bireyleri topluma geri kazandırmayı hedefliyor.