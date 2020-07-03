Koronavirüs de artık sağlık sigortası kapsamında

Pandemi sürecinde gelişen koşullar doğrultusunda müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilmek üzere yeni bir uygulamayı daha hayata geçiren Anadolu Sigorta, sektörde bir ilk olarak Riskli Hastalıklar Sigortası poliçesi kapsamında Covid-19 teminatını seçimli olarak sunmaya başladı. Bu kapsamda, Riskli Hastalıklar Sigortası ürününü satın alacak sigortalılar düşük bir ek prim karşılığında Covid-19 teminatını poliçelerine dâhil edebiliyor.

Ek teminatlar, özel indirimler sunuldu

Gerek sağlık gerek ise ekonomik anlamda bir tehdit olan pandemi sürecinde, Anadolu Sigortalıların kendilerini daha güvende hissetmeleri için ek teminatlar, yeni uygulamalar ve özel indirimler sunduklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp; “Kuşkusuz sağlık herkesin birinci önceliği. Biz de ülkemizin lider sigorta şirketi olarak, tüm sigortalılarımızın sağlığını korumak ve her konuda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu amaçla, geçirmekte olduğumuz olağanüstü süreçte müşterilerimizin güncel beklentilerini karşılayarak Riskli Hastalıklar Sigortası ürünümüzü seçimli Covid-19 teminatı eklenebilir şekilde yeniledik ve Ekim ayına kadar sunduğumuz özel indirimler ile müşterilerimizin bu riske karşı güvence altında olmalarını sağlayabilmeyi hedefliyoruz” dedi.