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Koruma Kalkanları Prebiyotikler

 Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri ve mikroorganizmaları seçici olarak besleyen, çoğaltan ve bu yolla bizi hastalıklara karşı koruyan prebiyotiklerin, hem bağırsak florasını hem de bağışıklık sistemini koruduğu, güçlendirdiği için vücut sağlığı üzerinde son derece etkili olduklarını söyledi.

Koruma Kalkanları Prebiyotikler

Prebiyotikler, bağırsak florasında bulunan yararlı ya da dost bakterileri besleyen, çoğaltan ve böylece bağırsak florasını destekleyen, bireyin iyi olma hali ile sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan, sindirilemeyen besin bileşikleridir. Vücudumuzun hastalıklara karşı doğal korumalarından biri olan prebiyotiklerin en önemli görevi sindirim sistemini düzenlemesidir. Prebiyotikler sayesinde hem bağırsak florası hem de bağışıklık sistemi korunur, güçlenir. Bağırsakların düzenli çalışması, vücut sağlığı ve mental sağlık üzerinde son derece etkilidir. 

Prebiyotikler Vücudun Bağışıklık Sistemini Destekler

 Prebiyotiklerin doğal olarak sebzeler, meyveler, tam tahıllar, kuru baklagiller ve anne sütünde bulunan besin bileşenleri olduğunu ifade eden Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, yetişkinler için günlük önerilen ya da tüketilmesi gereken prebiyotik miktarının 2-20 gram olduğunu belirtti. Prof. Garipağaoğlu, “Vücudun yararlı mikroorganizmaları tarafından seçici olarak kullanılan prebiyotiklerin  sağlığı olumlu yönde etkiledikleri örneğin; kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını korudukları, dışkı ağırlığını artırarak kabızlığı önledikleri, kan lipid düzeylerini düşürerek, kalp-damar hastalıklarını kontrol ettikleri, yeme isteğini, enerji dengesini ve glikoz metabolizmasını düzenleyerek, insülin direncini normalleştirerek obezite ve Tip 2 diyabet riskini düşürdükleri, bilişsel bozuklukları önledikleri, bağışıklık sistemini destekledikleri ve bu yolla atopik dermatit ve egzama gelişimini, besin alerjilerini ve birçok enfeksiyonu önledikleri ya da ciddiyetini azalttıkları, karaciğer yağlanması ve iltihaplanmayı azalttıkları tespit edilmiştir” dedi.

Sofranıza Doğan Sağlık Güneşi: Muratbey Plus Kaymaklı

D vitamini ile zenginleştirilmiş, prebiyotik ve whey (serum) protein içeren ilk sürülebilir peynir Muratbey Plus Kaymaklı günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Plus Kaymaklı, prebiyotik içeriğiyle bağışıklık ve sindirim sistemlerinin destekleyicisidir. Doğrudan peynir ve sütten elde edilmek suretiyle hazırlanarak kullanılan, yüksek besin değerine sahip olan whey proteinler, kas geliştirme amaçlı yoğun bileşene sahip önemli bir yapıdır. Yüksek whey (serum) protein içeriği ile başta sporcular olmak üzere sağlıklı beslemek isteyen herkes için vazgeçilmez bir lezzettir. İçerdiği D vitamini ile bağışıklığı destekleyerek Covid-19’a karşı bir savunma kalkanı oluşmasına yardımcıdır. Muratbey Plus Kaymaklı; benzersiz, hafif, kaymaksı lezzeti ve yumuşacık kıvamı ile yemesi çok keyifli bir peynirdir. Plus Kaymaklı ile hem kaymaksı lezzetin tadını çıkarın hem de D vitamini eksikliği riskini uzak tutun.

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Anahtar Kelimeler:
Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu
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