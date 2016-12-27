Köylerdeki otomatik klorlama 2017'de tamamlanacak

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan, köylerdeki içme suyu depolarına otomatik klorlama şartı getirildiğini belirterek, "2017 yılında köylerin tamamında bu sistemin kullanılmasını sağlayacağız." dedi.

Şencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı ve yüksek kaliteli su tüketiminin sağlık açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için iki ayrı yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsatan Şencan, doğal mineralli sularda Avrupa Birliği (AB) mevzuatının dikkate alındığını vurguladı. Şencan, düzenlemeyle AB'ye üye olmayan ülkelerden ithal edilen doğal mineralli sular için düzenlenen "doğal mineralli su onay sertifikaları"nın geçerlilik süresinin bir yıldan 5 yıla çıkarıldığını hatırlatarak, damacanalarda kullanım ömrünün 3 yıldan 5 yıla çıkarıldığını ancak kullanım sayısının önceden olduğu gibi 75 olarak sabit tutulduğuna dikkati çekti.

İnsani tüketim amaçlı sulara yönelik hayata geçirilen yeni yönetmelik kapsamında ise içme-kullanma suyunun tüketimi öncesinde klorlanmasına yönelik düzenlemeye gidildiğini anlatan Şencan, yerel idarelerce tüketime verilen suyun sağlıklı, temiz ve güvenli olması amacıyla su depolarına, suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen "otomatik klorlama cihazı" takılması zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Şencan, kurum tarafından içme ve kullanma sularının kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara göre izlenmesine yönelik çalışma yapıldığını belirterek, denetim ve kontrol izlemelerine ilişkin alınması gereken numune sayılarının günlük üretilen ya da dağıtılan su miktarına göre değiştiğini ifade etti. Şencan, "Buna göre, rutin kapsamda, ülke genelinde 38 bin 356 denetim izlemesi, 128 bin 40 kontrol izlemesi alınmaktadır. Bunların yanı sıra kaynak, depo ve şebeke hattına ilişkin bilgiler de sahada yaklaşık 5 bin 500 çevre sağlığı personeli tarafından takip edilmektedir." dedi.

- "Son 2 yılda mikrobiyolojik kirlilik, yüzde 2,5 oranında azaldı"

İçme sularına ilişkin tüm sonuçların Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (CSBYS) üzerinden kayıt altına alınarak izleme yapıldığını aktaran Şencan, şunları kaydetti:

"Bu sistemle ülke genelinde 74 bin 394 izleme noktası, 55 bin 403 kaynak, 49 bin 550 depo ve 38 bin 782 şebeke hattı izlenmektedir. Bu şekilde, nadiren de olsa bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen salgınlara anında müdahale ediyor, belediyelerin hassas davranmasını sağlıyoruz. Sistemde yer alan alarm mekanizmasıyla yerel yöneciler, laboratuvar analizlerinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda anlık olarak uyarılıyor ve anlık müdahale edilebiliyor.

Köylerdeki içme suyu depolarına da otomatik klorlama şartı getirildi. 2017 yılında köylerin tamamında bu sistemin kullanılması sağlanacak. İçme kullanma suları genellikle dezenfeksiyon sonrasında tüketime sunuluyor. Bu sayede, sularda mikrobiyolojik kirlilik riski en aza indiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dezenfeksiyon amaçlı klor ve klor bileşikleri öneriliyor. Ülkemizde de bu ürünlerin kullanılmasını teşvik ediyoruz. Bunun için yerel yönetimlerin klorlama işlemlerini aralıksız sağlamasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede, ülke genelinde mahalli idareciler arasında bir farkındalık gelişti ve son iki yılda mikrobiyolojik kirlilik yüzde 2,5 oranında azaldı."

Kurum Başkanı Şencan, tüm depolarda debi ayarlı otomatik klorlama sistemlerinin yaptırılmasının da zorunlu hale getirildiğinin altını çizerek, belediyeler ve özel idarelerin Haziran 2017'ye kadar tüm su depolarına belirlenen klor düzeyini sağlayacak şekilde etkin ve sürekli klorlama yapması gerektiğine dikkati çekti.

Ambalajlı suların elektronik takip sistemiyle düzenli olarak izlendiğini de vurgulayan Şencan, yapılan çalışmalar sonucunda kaçak dolumların önüne geçildiğini bildirdi.