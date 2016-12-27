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Kozmetik ürünler gebelikte zararlı

Güzellik ürünlerindeki BPS kimyasalının annelik içgüdüsünü olumsuz etkiliyor.

Kozmetik ürünler gebelikte zararlı

ANKARA (AA) - Kozmetik ürünlerinin hamileler için zararlı olduğu bildirildi.

ABD'deki Massachusetts Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan deney, deodorant, parfüm ve ruj gibi ürünlerde bulunan ve karşı cinsin rollerinin benimsenmesine neden olan Bisfenol S (BPS) kimyasalının annelik içgüdüsünü olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu.

Çalışmada, iki ayrı deney grubundaki farelere düşük bir doz ve düşük iki doz BPS verilirken, bir grup da kontrol grubu olarak belirlendi. Farelerin yuva kurma yetenekleri, yavrularına bakmaları ve diğer annelik davranışları 3 farklı zaman diliminde gözlemlendi.

Düşük dozda BPS'nin annenin bebeğine adapte olmasını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyan araştırmada, düşük dozda BPS'ye maruz bırakılan dişi farelerin yavrularının yüzde 10'unun öldüğü belirlendi.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Laura Vandenberg ve Mary Catanese, BPS'nin annelikle ilgili sinirsel bağlantıların yanı sıra içgüdüsel annelik davranışlarını etkilediği ifade etti.

BPS'ye maruz kalan dişi farelerin yavrularının ölümlerinin şaşırtıcı bir biçimde arttığına dikkati çeken Vandenberg ve Catanese, hamilelere güzellik ürünleri kullanmaktan kaçınmaları uyarısında bulundu.

BPS'nin ayrıca iç salgıları engellediğini vurgulayan araştırmacılar, rahimdeyken düşük dozda BPS'ye maruz kalan fare yavrularının yüzde 10'unun öldüğünü aktardı.

Günde 2 mikrogram BPS'ye maruz kalan anne farelerin yüzde 10'unun da yavrularına ilgisiz davrandığı, hatta bazılarının yavrularını öldürdüğü gözlemlendi.

Hamilelik veya emzirme döneminde bileşene maruz kalan dişilerin yuvalarında kontrol grubuna göre çok daha az zaman geçirdiği de belirtildi.

BPS'nin plastik, naylon ve polyester gibi maddelerin üretilmesinde kullanılan Bisfenol A (BPA) bileşiğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin endişelere yol açması üzerine alternatif olarak geliştirildiği biliniyor.

Araştırmanın sonuçları "Endocrinology" dergisinde yayımlandı.

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