Kronik hastalıklar sempozyumda ele alınacak

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsünce (SASAM) düzenlenecek "3. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu"nda, kronik hastalıklarla ilgili konular ele alınacak.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın yanı sıra TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da katılacağı sempozyum 2 gün sürecek ve 4 oturumdan oluşacak.

Alanında uzman akademisyen, bürokrat, iletişim uzmanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, kronik hastalıklarla ilgili tüm konular ele alınacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de sempozyum kapsamında "Türkiye’nin Dumansız Hava Sahası Projesi" hakkında konferans verecek.



Açılış konuşmalarının ardından Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, SASAM Sağlık Politikaları Direktörü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın moderatörlüğünde yapılacak panelde, "Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Risklerinin Değişimi ve Kronik Hastalıkların Yönetimi" konusu değerlendirilecek. Konferansın ardından Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya'nın moderatör olacağı panelde, "Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Ürettiği Risklerin Kontrolü" konusu ele alınacak.



Sempozyumun ikinci gününde ise "Fizik Aktivitenin Geliştirilmesi: Herkes İçin Fizik Aktivite" paneli saat 10.00'da DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürkan Ersoy'un moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Sempozyumun son paneli ise Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gül Kızıltan'ın moderatörlüğünde yapılacak, konusu ise "Sağlıklı Beslenmenin Geliştirilmesi ve Obezitenin Engellenmesi" olacak.



Sempozyum, 19 ve 20 Eylül'de Ankara Hilton Garden Inn'de düzenlenecek.