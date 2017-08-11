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Küçük Muhammet 42 gün sonra hayata tekrar "merhaba" dedi

- Erzurum'da hemolotik üremik sendromu ve böbrek yetmezliği tanısı konularak 42 gün yoğun bakımda tutulan 3 yaşındaki Muhammet Ali Akar, uygulanan tedaviye olumlu cevap verdi - BEAH Çocuk Nefroloji Doktoru Altmış: - "Hastamıza pediatrik yoğun bakım servisimizdeki diyaliz ünitemizde önce solunum desteği, sonrasında ise diyaliz uyguladık. Yaklaşık 42 gün süren tedavi sonrası Akar'ı sağlığına kavuşturarak taburcu ettik"

Küçük Muhammet 42 gün sonra hayata tekrar

ERZURUM (AA) - Ağrı'dan kanlı ishal şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) getirildikten sonra 42 gün boyunca yoğun bakımda diyaliz ve solunum tedavisi gören 3 yaşındaki Muhammet Ali Akar, yeniden sağlığına kavuştu.

Hamur ilçesinde yaşayan Cemal ve Çiğdem çifti, 3 yaşındaki çocukları Muhammet'i 45 gün önce kanlı ishal şikayetiyle Ağrı Devlet Hastanesine götürdü.

İlk müdahalenin ardından Erzurum BEAH'a sevk edilen Akar, söz konusu hastanenin çocuk acil kliniğinde yapılan tetkik ve incelemenin ardından Hemolotik Üremik Sendrom (HUS) ve böbrek yetmezliği tanısıyla çocuk yoğun bakım servisine yatırıldı.

Burada yaklaşık 42 gün süreyle diyaliz ve diğer tedavileri uygulanan Akar, hayata yeniden "merhaba" dedi. Hastanede birkaç gün müşahede altında tutulan Akar, daha sonra taburcu edildi.

Akar'ın ailesi, tedaviyi yapan hastane doktorlarına çiçek verdi.

BEAH Çocuk Nefroloji Uzmanı Dr. Bahriye Altmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammet Ali Akar'ın karın ağrısı ve ishal şikayetiyle BEAH'a sevk edildiğini anımsattı.

Akar'a yapılan tahlil ve tetkikin ardından HUS ve akut böbrek yetmezliği tanısı belirlediklerini aktaran Altmış, "Hastamıza pediatrik yoğun bakım servisimizdeki diyaliz ünitemizde önce solunum desteği, sonrasında ise diyaliz uyguladık. Yaklaşık 42 gün süren tedavi sonrası Akar'ı sağlığına kavuşturarak taburcu ettik. Akar'ın tedavi sürecinde Sağlık Bakanlığımız sadece tedavi için kullanılan ve yurt dışında bulunan bir ilacı temin ederek bize gönderdi. Bu da hastamız Akar'ın sağlığına kavuşmasında ayrı bir etken oldu." ifadesini kullandı.

Hastanenin Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nuri Alaçakır da BEAH'ta yeni doğan, bebek ve çocuk yaş gruplarında diyaliz yapılabilmesinin Erzurum ve çevre iller açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.


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