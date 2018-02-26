Kulak Ağrısının Altında yatan 8 neden

Acıbadem International Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aras Şenvar, kulak ağrısının önemsenmediği taktirde daha önemli sorunlara yol açabileceğini, özellikle devam eden ağrıların mutlaka ciddiye alınarak araştırılması gerektiğini vurguluyor. Doç. Dr. Aras Şenvar, kulak ağrının altında yatan 8 önemli nedeni ise şöyle sıralıyor...





Orta kulak enfeksiyonu



Özellikle çocuklarda kulak ağrısının en sık nedenini orta kulak enfeksiyonları oluşturuyor. Genellikle nezle, grip, anjin gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarını takip eden günlerde ortaya çıkan kulak ağrısına ateş, akıntı, işitme kaybı da eşlik edebiliyor. Hekim kontrolünde antibiyotik tedavisi gerektiren ağrı birkaç saat ile bir gün içinde azalıp geçebiliyor. Ancak bu dönem içinde özellikle çocukların rahatlamasının ebeveynler açısından aldatıcı olmaması ve antibiyotik tedavisine en az 10 gün devam edilmesi önem taşıyor.



Orta kulakta sıvı birikmesi



Bir başka kulak ağrısı sebebini de orta kulakta sıvı birikimi oluşturuyor. Özellikle 2-7 yaş arasındaki çocuklarda sık karşılaşılıyor. Bir çeşit kulak iltihaplanması olan bu durumda ağrının çok şiddetli olmamakla birlikte zaman zaman tekrarladığı gözleniyor. Orta kulakta sıvı birikmesiyle başlayan bu durum işitme kaybına da neden olabileceği için önem taşıyor. Bu nedenle önce ilaç tedavisi, gerekirse de cerrahi tedaviye başvurmak gerekebiliyor.



Dış kulak enfeksiyonu



Kulakta ağrı yaratan bir diğer önemli sorun ise dış kulak enfeksiyonu. Dış kulak yolunu kaplayan derinin sık ıslanması ve nemlilik oluşmasıyla meydana geliyor. Bu nedenle, yüzme mevsiminin açılmasıyla birlikte, özellikle de yaz aylarında dış kulak enfeksiyonları artmaya başlıyor. Şiddetli ağrı ile kendini gösteren sorun antibiyotik ve lokal pansuman ile tedavi edilebiliyor. Ayrıca, tedavi boyunca kulağın ıslanmaması ve kuru tutulması önem taşıyor.



Kulak salgısının birikmesi



Kulak kiri denilen dış kulak yolunun doğal salgısı bazı durumlarda kulak yolunda birikip sertleşerek ağrıya neden olabiliyor. Doç. Dr. Aras Şenvar, bu durumda kulağın gliserinle yumuşatılması ve mutlaka bir uzman hekim tarafından temizlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca kitleyi daha ileri itme ve kulak zarına zarar verme riski doğabileceğinden, kulak temizliği için pamuklu çubuklar kullanmak doğru bulunmuyor.



Travmatik durumlar



Günlük yaşam içinde karşılaşılabilecek, kulak kepçesinin delici, kesici yaralanmaları, kepçenin donması gibi kulaklara yönelik travmatik durumlar da ağrıya neden olan etkenler arasında sıralanıyor. Bununla birlikte, uçak yolculuğu, dalış gibi basınç değişikliklerine bağlı oluşan barotravmalar da kısa ya da uzun süreli kulak ağrısı yaratabiliyor. Uçağın inişi sırasında kulakta oluşan ağrı ve tıkanma çoğunlukla kendiliğinden veya sık yutkunmayla geçebiliyor. Ancak genel olarak sebebe göre tedavi uygulanan travmatik durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurmak önem taşıyor.



Zona hastalığı



Herpes Zooster virüsü ile oluşan ve zona diye bilinen viral enfeksiyonlar özellikle kulak kepçesi ve dış kulakta yerleşerek ağrıya neden olabiliyor. Kaşıntı, kızarıklık, çınlama ve baş dönmesinin de ağrıya eşlik edebildiği bu sorunun tedavisinde antiviral ilaçlardan yararlanılıyor.



Farklı bölgelerde ortaya çıkan hastalıklar



Kulağın duyu sinirlerinin kulak dışındaki bölgeleri de uyarması sonucu başka bölgelerdeki patolojilerden kaynaklanan ağrılar yaşanabiliyor. Bunlara da yansıyan ağrılar deniyor. Örneğin baş ve boyunun herhangi bir bölgesinde ağrıya neden olabilecek bir sorun yansıyan kulak ağrısına yol açabiliyor. Ayrıca, çene eklemi bozuklukları, diş hastalıkları, dişeti sorunları, boğaz ve genizdeki hastalıklar, gırtlak sorunları, kulak etrafında deri, deri altı hastalıkları, boyunda lenf bezleri ile ilgili sorunlar, reflü, boyun omurları ile ilgili hastalıklar, adale spazmları da yansıyan kulak ağrılarına neden olabiliyor. Özellikle baş, boyun ile ilgili bir tümoral hastalığın erken tanısı bakımından yansıyan kulak ağrılarında çok dikkatli olunması ve vakit kaybedilmeden ayrıntılı muayene yapılması gerekiyor.



Nöraljiler



Kulak ve çevresinin, boyun bölgesinin duyu sinirlerinden kaynaklanan nöralji adı verilen sinirsel kökenli kulak ağrıları genelde aniden başlıyor ve kısa sürede geçiyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aras Şenvar, “Ancak tekrarlayıcı özellikte ve şiddetli yaşanan ağrı, ani bir batma hissi ya da çakma şeklinde de görülebiliyor. Bu hastalarda nörolojik muayene ve tetkikler sonucu medikal tedavi uygulanıyor” diyor.