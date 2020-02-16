Liv ile büyümeye devam ediyor

1993'te İstanbul Fatih’te temelleri atılan Medical Park Hastaneler Grubu, bugün 16 ilde 25 hastane ile hizmet veriyor. Bir dönem Trabzon Spor Kulübü Başkanlığı da yapan Muharrem Usta’nın kurduğu hastane zinciri ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya ve Bursa’da faaliyet gösteriyor. Gaziantep, Batman, Elazığ, Kocaeli, Gebze, Ordu, Samsun, Tarsus, Tokat ve Uşak’ta da hastaneleri var. Sürekli büyüme trendinde olan grubun yatırımları kesintisiz devam ediyor. 2018’de Pendik hastanesini açtı. Yılbaşından hemen önce ise İstanbul Maltepe’de Mehmet Toprak Hastanesi’nin yerini alarak MedicalPark Maltepe açıldı. Böylece Anadolu yakasında üçüncü hastaneyi de açmış oldu. Usta, sağlık sektörünün önemli isimlerinden biri. A Plus müşteri kitlesi için bir de Liv Hastanesi’ni kurmuştu. İlk şubesi de hedef kitlesine uygun olarak İstanbul Ulus’ta açıldı. Uzun süre tek şube ile giden Liv, geçtiğimiz yıllarda Ankara ve Samsun’a birer hastane kurdu. Sonrasında İstinye Üniversitesi ile ortak Bahçeşehir’e dördüncü Liv Hastanesi açıldı. Öğrendiğimize göre Liv’in İstanbul’daki büyümesi devam edecekmiş. Hatta beşinci hastane için çalışmalara başlanmış. İstanbul’un büyük gayrimenkul projelerinden biri olan Vadistanbul’a da Liv açılacakmış. Yeni hastanenin bu yıl içinde açılması öngörülüyormuş. Öğrendiğimize göre, Liv yatırımları devam edecekmiş. Usta markayla büyümesini sürdürecekmiş…PARA DERGİSİ