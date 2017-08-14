Malatya'da GETAT hizmete girdi

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi bünyesinde Turgut Özal Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) açıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Mehmet Zafer Kalaycı, GETAT açılışı öncesi düzenlenen, "Geçmişten Günümüze Geleneksel ve Tıp Düzenlemeleri" konulu konferansta, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uzun yıllardır çalışma yaptıklarını ve güzel sonuçlar aldıklarını belirten Kalaycı, bunun en önemli örneklerinden birinin açılışı İnönü Üniversitesinde açılan GETAT olduğunu söyledi.

Kalaycı, Fitoterapi (Bitkilerle tedavi), Akupunktur, Kupa terapi, Sülük tedavisi, Hipnoz, Ozon terapi, Mezoterapi, Apiterapi, Proloterapi, Osteopati, Refleksoloji, Homeopati, Kayropraktik, Larva uygulaması ve Müzik terapi alanlarında uygulamalarının bulunduğunu aktararak, oluşturdukları bilim komisyonun da sahadaki uygulamaları tartıştığını bildirdi.

Türkiye'de Fitoterapi ve Apiterapi'yi ön plana çıkarmak istediklerine işaret eden Kalaycı, "Fitoterapi'de şu anda 4 bin 700 civarında Türkiye'nin bitkisi var. Bu akıllı tarım uygulamalarıyla 12 binlere ulaşabilecek sayıda. Apiterapi ise biz arı ve arı ürünlerinde üretiminde dünyada ikinci ülkeyiz ama kullanım açısından maalesef düşük seviyedeyiz. Arı ve arı ürünlerin baldan hariç, propolisten tutun arı zehrine kadar ciddi manada kullanım alanı var." dedi.

Kalaycı, dünya geleninde bu alanda yapılan çalışmalara değinerek, şunları ifade etti:

"Türkiye genelinde 32 uygulama merkezimiz var. Uygulama merkezleri, üniversite ile eğitim araştırma hastanelerinde, üniteler, devlet hastaneleri, özel hastaneler, poliklinikler ve tıp merkezlerinde açılabiliyor. Uygulama merkezlerini eğitim verme yetkileri de var. Bu kapsamda eğitim veren 14 merkezimiz bulunuyor."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da geleneksel ve tamamlayıcı tıpın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2000-2001 yılında ABD'de kanser hastalarının yüzde 40'ının geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini başvurduğunu gördük. ABD'liler bunu tespit edip, bunun büyük bir pazar ve alan olduğunu saptamış ve bu alanda üniversiteler, bölümler, birimler açmaya başlamıştı. Biz bu konuda biraz geriden geliyoruz. Sağlık Bakanlığı bu konuya el attı ve konuyu kontrolü altına alarak alanda çalışmalara başladı. Biz de üniversite olarak bu tedaviye başlıyoruz. Bu tedaviyi geliştireceğiz ve çok daha ileriye taşıyacağız."

Konuşmalarının ardından Eğe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ulvi Zeybek, "Fitoterapi-Bitkisel İlaçlar ve Fitoterapide Aromaterapinin yeri", Başkent Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Cabıoğlu da "Akapunktura Bilimsel Yaklaşım" konularında sunum yaptı.

Sunumun ardından Kalaycı, Rektör Prof. Dr. Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ve diğer ilgililer tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.