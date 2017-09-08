Manisa’da hastaların ritimli psikoterapi gösterisi

MANİSA (AA) - Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ritimle psikoterapi uygulanan hastalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gösteri gerçekleştirdi.



Yaklaşık bir yıldır haftada iki gün müzik eğitimi alan hastalar, gösteri için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi.

Ellerindeki zilli tef, kaşık ve çeşitli enstrümanlarla türkülere ayak uyduran hastaların yaklaşık 10 dakika süren gösterisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Ozan, hastanede 547 kişinin tedavi gördüğünü belirterek, ritimli terapi ile hastaların dikkat kontrolü, konsantrasyon ve el becerilerinin gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Ritmin tedavi gören hastaların sosyal ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağladığını ifade eden Ozan, uygulama ile olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.



