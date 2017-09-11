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Manisalı hayırseverden Soma'ya aile sağlığı merkezi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesine hayırsever desteğiyle aile sağlığı merkezi yaptırılacak.Hayırsever Müzekka Gülcüler'in, babası Tevfik Gülcüler'in aile sağlığı merkezi yapılması vasiyetini yerine getirmek için Soma ilçesine...

Manisalı hayırseverden Soma'ya aile sağlığı merkezi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesine hayırsever desteğiyle aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

Hayırsever Müzekka Gülcüler'in, babası Tevfik Gülcüler'in aile sağlığı merkezi yapılması vasiyetini yerine getirmek için Soma ilçesine inşa ettireceği merkezin protokol imza töreni Manisa Valiliğinde yapıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, törende yaptığı konuşmada, Soma'daki 11 aile sağlığı merkezine yenisinin katılacağını belirtti.

Güvençer, Sağlık Bakanlığının hekim başına düşen hasta sayısı oranının Soma'da hayata geçirileceğini kaydederek, hayırsever yatırımlarının devamını diledi.

Hayırsever eczacı iş adamı Gülcüler de sağlık alanında yatırım yapma tercihin babasının vasiyetinden kaynaklandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sağlıkla ilgili yatırım yapma konusunda babamın vasiyetini yerine getirdim. Bu yaştan sonra toplumun her kesiminde bu tür bir şeyler yaşamak çok güzel bir duygu. Düşüncelerimi resmi kurumlara bildirerek, bu düşüncemi gerçekleştirme yolunda gerekli adımları attım."

Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, yapılacak aile sağlığı merkezinin 15 bin nüfusa rahat bir şekilde hizmet verebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Protokol kapsamında Soma'da eski devlet hastanesinin bulunduğu alana 6 aile hekiminin hizmet vereceği iki katlı, 400 metrekare kapalı alana sahip sağlık merkezi yapılacak.

6 ayda tamamlanması planlanan sağlık merkezine "Soma 9 No'lu Müzekka Gülcüler Aile Sağlığı Merkezi" ismi verilecek.

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