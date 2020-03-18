Maske recete ile satılacak

Sağlık Bakanlığı korona virüs salgını maske stoklarını korumak için kritik bir önlem aldı. Yapılan açıklamaya göre, bazı maskelerin satışı için reçete zorunluluğu geldi.Türkiye’de korona virüs vakalarının görülmesi sonrası maske satışlarında yaşanan büyük artış ve stokların tükenme noktasında gelmesi ile birlikte yeni bir karar alındı. Türk Eczacılar birliği, 3 tip maskenin temini için reçete zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verdi.Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."