ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Leiurus abdullahbayrami kavurucu sıcaklar Arjantinli itfaiyeciler Mario Frangoulis İtalyan polisi
Doğtaş’tan 18 Mart’ta 18 Mağaza!
18 Mart’ta 18 Mağaza!
Dönerde yeni dönem
Dönerde yeni dönem
Coronaya kalkan
Coronaya kalkan
İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi!
Benzinde dördüncü indirim
Dördüncü büyük indirim

Maske recete ile satılacak

Corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verildi.

Maske recete ile satılacak
banner17

Sağlık Bakanlığı korona virüs salgını maske stoklarını korumak için kritik bir önlem aldı. Yapılan açıklamaya göre, bazı maskelerin satışı için reçete zorunluluğu geldi.Türkiye’de korona virüs vakalarının görülmesi sonrası maske satışlarında yaşanan büyük artış ve stokların tükenme noktasında gelmesi ile birlikte yeni bir karar alındı. Türk Eczacılar birliği, 3 tip maskenin temini için reçete zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verdi.Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MaskeKoronaCoronavirüsRecete Maske
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5