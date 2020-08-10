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Maskeler, diş tedavisinde kamuflaj oldu

Koronavirüs döneminde maske zorunluluğu virüsten koruduğu gibi diş tedavileri nedeniyle toplum içine çıkmaya çekinenlerin de yardımına koştu. “Hazır maske takıyorken dişlerimi yenileteyim” diyenlerin sayısı arttı.

Maskeler, diş tedavisinde kamuflaj oldu

Konuyla ilgili bilgi veren Estetik Dişhekimleri Akademisi Derneği üyesi ve DentaLuna Klinik Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Cerrahi işlemler, diş estetiği gibi bazı tedaviler sonucunda insanlar kısa süreli de olsa dişsiz gezebiliyor. Diş, estetik açıdan yüzde en önemli organımız. Bu nedenle de diş tedavilerini yaparken dişsiz şekilde sosyal çevrede bulunmak istemiyorlar ve bu tedavilerini devamlı öteliyorlar” dedi.

Zogun, koronavirüs döneminde takılan maskenin, dişlerde yapılan işlemleri de gizlemesi nedeniyle bunu fırsat bilip dişlerini yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını aktardı. Özellikle ön dişlere implant yapıldığı zaman en azından dikişleri alana kadar takma diş kullanmamayı tercih ettiklerini belirten Zogun, “Bu süreçte görüntü konusunda hassas olan hastalarımız için maske kurtarıcı oluyor” diye konuştu.

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