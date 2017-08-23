Medicana'dan böbrek nakli olanlara ve diyaliz hastalarına bayram önerileri

İSTANBUL (AA) - Medicana Çamlıca Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Çağatay Aydın, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin makul ölçülerde kalmasının böbrek nakli olan hastalar için şart olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü yüksek proteinli beslenme normal böbrekleri dahi yorabilmektedir. Bu bakımdan protein alımına dikkat edilmeli günlük 200-250 gramdan fazla et tüketmemeye dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Böbrek nakli olan ve diyalize giren hastalara Kurban Bayramı dönemine yönelik önerilerde bulunan Aydın, söz konusu dönemde kısa süreliğine de olsa beslenme rutininin biraz değişebildiğine işaret etti.

Özellikle böbrek nakli olmuş hastaların bazı konulara dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Gerek kendi kestiğimiz kurbanımız gerekse misafirliklerde ve eşimiz dostumuzdan gelenlerle pişirilecek etlerden tabii ki tadacağız. Ancak bunun makul ölçülerde kalması nakil hastalarımız için şarttır. Çünkü yüksek proteinli beslenme normal böbrekleri dahi yorabilmektedir. Bu bakımdan protein alımına dikkat edilmeli günlük 200-250 gramdan fazla et tüketmemeye dikkat edilmelidir.

Bu dönemde özellikle yeni nakil olmuş (ilk 3 ay) hastalarımızda günlük idrar miktarının ölçülmesi, tansiyon takiplerinin yapılmasında fayda vardır. Yenilecek etlerin yağsız olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca diyabeti de olan hastalarımızın misafirliklerde ikram edilen tatlı ve şekerleme gibi gıdaları kibarca geri çevirmelerini öneriyoruz."





- "Proteinli gıdalar tüketildiğinde et miktarı daha da azaltılmalı"





Aydın, hastalara kalabalık mekanlardan mümkün olduğunca uzak durmaları ve enfeksiyon açısından hijyeninden emin olmadıkları yiyeceklerle beslenmemeleri gerektiği hatırlatmasını yaptı.

Böbrek nakli adayı olan diyaliz hastalarına da önerilerde bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Böbrek yetmezliğinde özelikle protein sindirimi sonucunda ortaya çıkan üre gibi toksik maddeler atılamadığından kanda birikir. Bu maddelerin temizlenmesi ancak diyaliz aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda diyaliz hastalarımızın tükettikleri et miktarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bulgur ve özellikle de kuru bakliyattaki protein türevlerinin de protein içerdiği göz önünde bulundurularak bu tarz gıdalar tüketildiğinde et miktarını daha da azaltmak gerekir."

Aydın, kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken konuları ise şu şekilde açıkladı:

"Kurbanımızı kendimiz kesmek isteyebiliriz. Ancak hem diyaliz hastalarımızın böbrek yetmezliğinin sonucu olarak, hem de nakil olan hastalarımızın aldıkları ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemlerinin yeterince güçlü olmadığını unutmamaları gereklidir. Kurban keserken olabilecek yaralanmaların ciddiyetine göre bu yaraların iltihaplanması normalden daha ciddi sorunlara neden olabilir, bu enfeksiyonların tüm vücuda yayılması ile karşı karşıya kalınabilir. O nedenle kurban kesme ve temizleme işlerinin profesyonel kasaplara yaptırılması hastalarımız için daha uygun olacaktır.

Bir yaralanma söz konusu olduğunda ise ilk olarak yaralı bölgenin mümkün olan en çabuk biçimde temiz suyla yıkanarak baskı yöntemi ile kanamasının durdurulmaya çalışılması gerekir. Bunun için elimizi veya tampon vazifesi görecek temiz bir bezi kaldırmadan yara bölgesine en az 5 dakika basınç uygulamak yeterli olacaktır. Sonrasında mümkünse bir sağlık kuruluşunda pansumanın yapılması en doğrusudur.

Ayrıca hayvanlarda bulunabilecek enfeksiyonların hastalarımıza bulaşması da söz konusu olabilir. Özellikle hayvanların sindirim sistemi organlarının temizlenmesi gibi işlerden uzak durulması, karaciğer gibi sakatatların çok iyi pişirilmeden tüketilmemesi gereklidir."