Meme kanseri için güçler birleşti

Liv Hospital Ulus, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı ekimde toplum sağlığına verdiği değerden yola çıkarak geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. “Meme Kanserini Tanıyoruz” sosyal sorumluluk projesinde, meme kanserinde yılda bir kez yapılan sağlık kontrolü ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek için birçok iş insanı, sanatçı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri gönüllü olarak yer aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un değerli destekleriyle katkıda bulunduğu projede Demet Sabancı, Revna Demirören, Feryal Gülman, Metin Hara, Neşe Gönül, Monik İpekel, Meri İstiroti gibi cemiyet ve iş hayatının önde gelen isimleri fotoğraflarıyla meme kanserinde beslenmenin önemine değindi. Meme kanserinde dengeli ve sebze ağırlıklı beslenmenin kanser riskini azalttığına dikkat çeken fotoğraflarla ünlü yüzleri bir araya getiren projenin sergisi 16-7 Ekim’de Zorlu Center AVM’de yapıldı. Ünlü isimlerinin 37 fotoğraf karesini yer aldığı sergiden elde edilen gelir Giresun’daki sel felaketinde evini kaybeden vatandaşlara bağışlanacak.

Sebzeler meme kanserine dikkat çekmek için hareket geçti

“Meme Kanserini Tanıyoruz” sosyal sorumluluk projesi için oluşturulan ve kanseri riskini azaltıcı sebzelerle yapılan çekimlere yine sebzelerle perküsyon düzenlenmesi yapılmış Mozart’ın klasik bir eseri eşlik etti. Zorlu Center AVM’de yapılan serginin açılışına projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Feryal Gülman, Demet Sabancı, Revna Demirören, Metin Hara, Neşe Gönül, Monik İpekel, Meri İstiroti, Özlem Yılmaz Küçük, Simay Bülbül, Suzan Toplusoy Gülseren Topuz, Belma Satır, Gülnur Kamaşak, Betül Gülbahar, Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Levhi Akın ve Doç. Dr. Beyza Özçınar, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Anne Meclisi Derneği Başkanı Oya Kalender gibi isimler katıldı.

Erken teşhis için sağlık kontrolü

Sanat ve cemiyet dünyasından pek çok gönüllünün katıldığı sergide meme kanserine dikkat çekilerek senede bir kere çekilen mamografinin erken teşhis için önemi vurgulandı.Liv Hospital Ulus’un ‘Meme Kanserini Tanıyoruz” projesi kapsamında 1000 kişiye meme kanserinde erken teşhis için sağlık kontrolü yapılacak. Ekim ayında başlayan projede kişinin yaşı, ailevi özellikleri ile ilgili hazırlanan anket kriterleri oluşturuldu. Anketten çıkan sonuca göre risk faktörleri taşıyan katılımcılara, mamografi ile meme muayenesi yapılacak.

‘Farkındalık en önemli görevimiz”

Toplum sağlığına verdikleri önemden yola çıkarak projeyi başlattıklarını belirten Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti: Liv Hospital olarak, toplumsal bilinci oluşturma ve farkındalık sağlamak en önemli görevimiz. Meme kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Hedefimiz; kanser için yapacağımız taramaya inşaları teşvik etmek ve doğru bir biçimde yönlendirerek erken tanının hayat kurtardığı gerçeğine bir kez daha dikkat çekmek” diyor.

“Düzenli kontrol şart”

Ulus Liv Hospital Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Beyza Öçzınar projenin toplum sağlığı için dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Doç. Dr. Beyza Özçınar “Meme kanseri artık çağımızın hastalığı oldu. Her 8-10 kadından birinde meme kanseri görülüyor. Meme kanseri erken tespit edildiğinde yüzde 100’e yakın yaşam şansı olan bir kanser. Erken teşhis çok önemli. Kadınlarımızın meme kontrolünü düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bu amaçla her kadın yılda bir kez meme muayenesi olmalı. Ayrıca 40 yaş üstündeyse yılda bir kez mamografi çektirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz” diye konuştu.