Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Meme kanseri riski "yerli test kiti" ile saptanacak

- Kalıtsal meme kanseri riskinin tespit edilmesini sağlayan, Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin de uygulatarak dünyada farkındalık oluşturduğu test, Türk genetik bilimcinin yerli imkanlarla ürettiği kit sayesinde yapılabilecek - Az sayıda ülkede üretilen test kitine yurt dışından da talep geldi - EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onay: - "Türkiye'de ilk defa BRCA1 ve BRCA2 genlerine yeni nesil dizi analiz sisteminde bakan bir tanı kiti yani test geliştirdik. Bu kit sayesinde hem çok hızlı ve çok ucuz bir şekilde, hem de yerli imkanlar kullanılarak ailesel meme kanserine yatkınlık tanısını koyabiliyoruz"

Meme kanseri riski

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türk genetik bilimci, dünyada az sayıda ülkenin ürettiği ve kalıtsal meme kanseri riskini tespit eden test kitini yerli imkanlarla geliştirdi.

Çalıştığı üniversitede 15 yıl boyunca 100 bine yakın genetik test yapan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık gözlenen kanser türü olduğunu söyledi.

Kadınlarda meme kanserinin yüzde 10'unun kalıtsal nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr. Onay, ailesel riski olanlarda kanser ortaya çıkmadan genetik test yapıldığını anlattı.

Genetik tanı testinin, ABD ve az sayıdaki Avrupa ülkelerinde üretildiğini aktaran Onay, "Türkiye'de ilk defa BRCA1 ve BRCA2 genlerine yeni nesil dizi analiz sisteminde bakan bir tanı kiti yani test geliştirdik. Bu kit sayesinde hem çok ve çok ucuz bir şekilde, hem de yerli imkanlar kullanılarak ailesel meme kanserine yatkınlık tanısını koyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Onay, meme kanseri olan kadınlarda tedavinin planlanması açısından bu testin hayati önem taşıdığına işaret etti.

Henüz kanser geliştirmemiş ama mutasyon taşıyan olgularda erken dönemde taramaya başlanmasının gerekli olduğunu anlatan Onay, "Bu test sayesinde bireyleri kansere yakalanmadan tespit edip bu hastalıktan ölümleri engelleyebiliyorsunuz." dedi.

-"Angelina Jolie farkındalık yarattı"

Doç. Dr. Onay, Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin meme kanseri fakındalığında önemli bir rol üstlendiğini aktararak, Jolie'nin bu test sonucunda, yüksek risk belirlenmesi üzerine iki memesini de aldırdığını hatırlattı.

Jolie'nin, dünyada bu konuda bir farkındalık yarattığını belirten Doç. Dr. Onay, ailesel riski olanların ünlü yıldızın örneğinden sonra genetik test yaptırmaya başladığına dikkati çekti.

- Gende mutasyon görülürse

Genetik test sonucu kalıtsal meme kanseri riski tespit edilmesi halinde büyük bir ekibin süreci yönettiğini anlatan Onay, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, nükleer tıpçılar, radyologlar ve tıbbi genetikçilerin dahil olduğu bir konseyde olguların nasıl değerlendirileceği yolunda bir karar alındığını, bireyin de inisiyatifi doğrultusunda profilaktik (önleyici) cerrahi önlemler alınabildiğini ifade etti.

- Yurt dışından ilgi gördü

Testin kullanılabilir aşamada olduğunu kaydeden Onay, 2-3 ay içerisinde Türkiye'de 3-4 hastanede hizmete alınacağını belirtti.

Doç. Dr. Onay, testlerin yurt dışında da ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Talep sadece Türkiye'den değil, çevre ülkelerden de oldukça yüksek. İran, Bulgaristan ve Dubai ile bu kitlerin satışı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor çünkü dünyada çok az sayıda bu testi yapabilen genetik tanı kiti var." şeklinde konuştu.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Genetik BilimciKalıtsalKanserMeme KanseriTestYerli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5