Meme Kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

Yılmaz Parlar yazıyor - Her sekiz kadından birini etkileyen, kadınlarda en çok teşhis edilen ikinci kanser, meme kanserinde; Erken teşhisi için tarama muayenelerinin amacı, meme anormalliklerini mümkün olduğunca erken tespit etmektir. Meme kanseri erken bulunursa, daha fazla tedavi seçeneği var. Hayatta kalma şansı daha yüksek. Dünyada meme kanseri erken evrede tespit edilen kadınların ilk beş yılda hayatta kalma oranı yüzde 93 veya daha yüksek.

Yönetim Kurul başkanlığını Burak Duruman’ın yaptığı Türk Kanser Derneği

05 Ekim 2021 Salı günü Şişhane Merkez binasında yaptığı basın toplantısı düzenledi. Meme Kanserine Dur Diyoruz başlıklı basın toplantısına başkan Burak Duruman, Medikal Onkolog Uzm. Dr. Esat Namal, Genel Cerrah Zeynep Civelek Çaynak, ses sanatcısı Betül Demir, Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, İş İnsanı Revna Demirören katıldı.

Kanser Dernek Başkanı Burak Duruman yaptığı açıklamada; Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski olduğunu, 2020 yılında yaklaşık 2.3 milyon yeni meme kanseri vakası ile meme kanseri, akciğer kanserini geçerek dünya genelinde en yaygın tanı konulan kanser olduğunu söyledi.

Verdiği rakamsal rakamlara göre yeni vakaların %11.7’sini kapsadığını, yaşam kaybına neden olan kanserlerde meme kanseri %6.9 ile (685.000 yaşam kaybı) 5. Sırada olduğunu ifade etdi.

Kanserde, özellikle meme kanserinde erken teşhisin hayati önemi kanıtlanmış bir gerçektir

Burak Duruman “ En çok görülen kanser türü olmasına rağmen kansere bağlı yaşam kaybında 5. Sırada olması bizlere taramaların önemini göstermektedir. Düzenli yaptırılan taramalar sayesinde meme kanseri en erken evrede tespit edilebilmekte ve tamamen tedavi edilebilmektedir diyebiliriz.

Fakat ne yazık ki 2020 yılında ülkemizi de etkisi altına alan koronovirüs salgını sebebi ile vatandaşlarımızın taramalarını yaptırmayı ihmal ettiğini görüyoruz.” Dedi. Duruman

Erken teşhis için kadınlarımızın taramalarını ihmal etmemelerini Türk Kanser Derneği olarak pandemi sebebi ile taramalarını ihmal eden vatandaşlarımızı Ücretsiz taramalarına yönlendirebilmek, erken teşhisin hayati önemini anlatıp kanserde farkındalık yaratabilmek için Ücretsiz Kanser Taraması Hizmet Araçları projesini hayata geçirdiklerinin altını çizdi

Duruman “Türkiye genelinde İllerimize bağlı ilçe belediyeler ile iş birliği yaparak araçlarımız ile haklımızla buluşuyor ve kayıtlarını alıyoruz. Sağlık ekiplerimiz tarafından kaydı alınan vatandaşlarımızı bulunduğu ildeki en yakın anlaşmalı olan özel hastanelere taramaları için gönderiyoruz ve bu taramaları halkımız Ücretsiz olarak bu hastanelerde yaptırabiliyorlar.” Şeklinde projelerini açıkladı.

Genel Cerrah Zeynep Civelek Çaynak, 40 yaşından itibaren her yıl mamografi taraması yaptırmaların önemine dikkat çekdi. İnsanların mamogramların önemini bilmesi gerektiğini vurguladı,

Medikal Onkolog Uzm. Dr. Esat Namal Düzenli olarak kontrolların yapılmasını Kanserin erken teşhis edilmesiyle hayatı kurtarabilir olmasını bir kere daha hatırlatdı.

Kanser derneğibe destek veren Revna Demirören “Kadınlarımızdan taramalarını ihmal etmemelerini, üyesi olduğum Türk Kanser Derneği’nin sunmuş olduğu ücretsiz taramalardan yararlanmalarını rica ediyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olan Türk Kanser Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi

Ses sanatcısı Betül Demir Doğru bilgilendirme çok önemli olduğundan Doğru bilgilendirme yapan Türk Kanser Derneğinin destekcisi olacağını söyledi. Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak yine kadınlarımızın taramaların yaptırmalarını erken teşhisin çok önemli olduğunu tekrarladı.

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