Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğun böbreğindeki taş çıkarıldı

- Karın ağrısı şikayetiyle gittikleri doktorda böbreğinde 3 santim taş olduğu anlaşılan 5 yaşındaki Sena Betül Kaptan, kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu - Üroloji uzmanı Kılıç: -"Bu taşlar direk filmlerde görülmüyor. Yaptığımız ileri tetkiklerle tespit edilebiliyor. Bu hastamızda da teşhis edip ameliyatını yaparak sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk"

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğun böbreğindeki taş çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından doktora götürülen anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Sena Betül Kaptan'ın sol böbreğinde tespit edilen taş kapalı yöntem ameliyatla alındı.

Karın ağrıları nedeniyle sürekli şikayet eden ve ailesi tarafından doktora götürülen 5 yaşındaki Sena Betül'ün sol böbreğinde 3 santimlik taş olduğu belirlendi.

Birçok hastanede açık ameliyat önerilirken, özel bir hastenede görevli Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Ali Kılıç, 5 yaşındaki çocuğa kapalı yöntem ameliyat uygulayarak böbreğindeki taşı aldı.

Hastanede 1 gün gözetim altında tutulan Sena Betül, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

- "Bu taşlar direk filmlerde görülmüyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine karın ağrısı şikayetiyle başvuran Sena Bütül'e yaptıkları tetkikler sonucu hemen ameliyat kararı aldıklarını söyledi.

Ameliyatı kapalı yöntemle yaptıklarını belirten Kılıç, "Kapalı yöntem ameliyat yaptığımız için normal hayatına dönme açısından çok fazla zamana gerek yok. Çocuğumuz 1 gün yattı ve hemen normal hayatına döndü. Okulundan da geri kalmadı." dedi.

Kılıç, çocuklarda taş oluşmasının nadir görüldüğüne işaret ederek, "Ürükasit taşı dediğimiz taşlar çocuklarda oluşuyor. Teşhisi de biraz zor ve atlana biliyor. Dikkatli bir muayene ve tetkikle taş saptanabilir. Bu taşlar direk filmlerde görülmüyor. Yaptığımız ileri tetkiklerle tespit edilebiliyor. Bu hastamızda da teşhis edip ameliyatını yaparak sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk." ifadesini kullandı.

Baba Ahmet Kaplan da kızının karın ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle sürekli hasta olduğunu, en son böbreğinde taş olduğunun anlaşıldığını ve gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DoktorKarın AğrısıMersinSol Böbreği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.