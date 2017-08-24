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Mesanesinden 120 gram taş çıktı

- Denizli'de, mesanesinden 5x6 santimetre boyutunda 120 gram ağırlığında taş çıkarılan 69 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Mesanesinden 120 gram taş çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 69 yaşındaki Şükrü Türker'in mesanesinden 120 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kasık ağrısı şikayetiyle Servergazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğine giden Türker'in tahlil ve tetkiklerinde mesanesinde tek parça taş tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Turab Ulaşoğlu tarafından muayene edilen Türker'in mesanesindeki 5x6 santimetre boyutunda ve 120 gram ağırlığında taş ameliyatla alındı.

Sağlığına kavuşan Türker, daha sonra taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşoğlu, taş büyük olduğu için açık ameliyatı tercih ettiklerini belirtti.

Hastanın sağlığının iyi olduğunu ve herhangi bir şikayetinin bulunmadığını aktaran Ulaşoğlu, "Bu taş mesanede biraz daha kalsaydı ileride mesane kanserine sebep olabilirdi. Bu yüzden idrarında kanama, kasık ağrısı, idrar yaparken zorlanan veya ailesinde taş hikayesi olan kişilerin üroloji uzmanına başvurmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türker ise taşın büyüklüğünü gördüğünde çok şaşırdığını kaydetti.


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