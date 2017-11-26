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Mevsim hastalıklarından korunmak için bitki çayı tarifi

Fitoterapi Derneği Başkanı Sezgin, bitkisel tedavi anlamına gelen fitoterapi ile nezle, grip gibi mevsim hastalıklarından korunmak isteyenlerin bitki çayları tüketebileceğini söyledi.

Mevsim hastalıklarından korunmak için bitki çayı tarifi

İZMİR(AA) - Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu üyesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı ve aynı zamanda Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim hastalıklarının yaygınlaşmasıyla bitkisel çaylara ilginin arttığına işaret etti.

Mevsim hastalıklarından korunmada en önemli noktalardan birinin "sağlıklı beslenme" olduğunu dile getiren Sezgin, gribin önlenmesinde vatandaşların doğadan da yardım alabileceğini ifade etti.

Mürver çiçeği önemli

Sezgin, doğanın bu konudaki en büyük armağanlarından birinin halk arasında pek bilinmeyen mürver çiçeği olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kurutulmuş mürver çiçeği ve yapraklarından yapılan çaylar özellikle gripten korunmada ve tedavide faydalandığımız bitkilerden biri. Bir tatlı kaşığı toz formunda kurutulmuş bitkiyi bir bardak kaynamış suya atıyoruz ve 5 dakika demleyip süzüyoruz. Günde 3 defa aç karnına bu çayı içebiliriz. Mürver bitkisini eczaneden ya da aktardan temin edebiliriz. Bitkisel çayın tadını güzelleştirmek için balın yatıştırıcı özelliğinden de faydalanabilir hatta bir dilim limonla keyifli hale getirebiliriz."

Canfeza Sezgin, 6 yaş üstü çocuklar için hazırlanan bitkisel çayda bir çay kaşığı mürver çayı kullanılabileceğini belirtti.

Ihlamur ve kuşburnu çayları

Çiçek ve dallarıyla kaynamış suda 5 dakika demlenen bir tatlı kaşığı ıhlamurun da grip tedavisinde yardımcı olduğunun altını çizen Sezgin, yemeklerden 30 dakika sonra içilen kuşburnu çayının da faydalı olduğunu söyledi.

Bitkisel tedavi anlamına gelen fitoterapi ile mevsim hastalıklarından korunmak isteyenlerin karışım çay da tüketebileceğini aktaran Sezgin, şu tarifi verdi:

"10 gram ıhlamur, 10 gram mürver çiçeği, 10 gram oğulotu, 10 gram kuşburnu, 5 gram bamya çiçeği ve 5 gram rezene meyvesi bir kavanozda karıştırılır. Bir su bardağı kaynamış su için bir tatlı kaşığı karışım kullanılır. Ağzı kapalı 10 dakika demlenen karışım çayı, yemeklerden 2 saat sonra içilerek grip ve nezle gibi mevsim hastalıklarına karşı tüketilebilir."

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