Migren ağrılarına ilaçsız çözüm

Mevsim geçişlerinde hava ısısı ve hava basıncında meydana gelen ani değişimler, hormon ve beyin kimyasallarının dengesini doğrudan etkiliyor. Bu değişime bağlı olarak da migren ataklarının sayısı daha da artabiliyor. Ürünleriyle hayatı kolaylaştırmaya odaklanan Getwell’in geliştirdiği migren bandı, mevsim geçişlerinde artan migren ağrılarına ilaçsız bir alternatif oluyor. Doğal bileşenlerle geliştirilen, 6 saat boyunca etkili olan bant, migren ağrılarını hafifletiyor. Tasarımı ile okul, iş ve evde rahatlıkla kullanılabilen bant, kullanım sonrası herhangi bir temizleme işlemi de gerektirmiyor.

Günün ağrılarının hafifletilmesine yardımcı oluyor

Doğal içeriğiyle alerjik reaksiyon riski taşımayan bant, aniden gelişen migren krizlerinde günün ağrılarının hafifletilmesine yardımcı oluyor. Bir kutuda 3 adet bandın bulunduğu Getwell Migren Bandı, ekonomik fiyatının yanı sıra Migros mağazaları ve Migros Sanal Market’ten kolayca ulaşılabilmesiyle de dikkat çekiyor.

Getwell Hakkında:

Getwell, Çapa Medikal bünyesinde 2015 yılında zincir market modelli bir marka olarak sektöre adım attı. 2016 yılında ilk ürünü Yakı’yı tanıtan Getwell, 5 yıldan bu yana perakende kanal ile faaliyetlerini sürdürüyor. Cerrahi maskeden yara bandına, ateş düşürücü jel bant, migren bandı, nefes açıcı bant çeşitlerine kadar oldukça geniş ürün yelpazesiyle tüketiciyle kurduğu bağı güçlendiren Getwell “İyiliği Keşfet” sloganıyla tüketicilere dokunuyor. Getwell, ürünlerini Çapa Medikal’in uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar ile belgelenen Çayırova-Kocaeli’deki modern tesisi Honnes’te üreterek perakende ve online kanal aracılığıyla kullanıcılara ulaştırıyor. Üst düzey üretim teknolojisi, kaliteli ürünleri ve yenilikçi yaklaşımıyla hayatı kolaylaştırmaya odaklanan Getwell, Türkiye’de ilk Su Geçirmez Yara Bandı, Women Yara Bandı, Diz Dirsek Yara Bandı ve dünyanın ilk üç açılı burun bandı gibi öncü ürünleriyle sağlık alanındaki uzmanlığını kullanıcılarıyla buluşturdu. Çapa Medikal bünyesinde Getwell’in dışında perakende, eczane ve online satış kanalları için geliştirilen b-good, BandUff, hastane ve sağlık merkezleri için üretim yapan Alpheta ile Clivex markaları da bulunuyor.

