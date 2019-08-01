Mikroteknik yöntemi ile hastayı uyutmadan bel fıtığı ameliyatı yapılabiliyor Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel fıtığı ameliyatı ve dar kanal ameliyatı için verilecek kararın önemli olduğuna dikkat çekti. Bel fıtığı veya dar kanal ameliyatına karar verilmiş ise, ameliyatı geciktirmemek gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bu ameliyatların geciktirildiği takdirde felç gibi telafisi mümkün olmayan sonuçları ortaya çıkabileceğini söyledi.



Hasta uyutulmadan, “bel fıtığı ameliyatı” yapılabiliyor



Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel fıtığı ameliyatı ve dar kanal ameliyatı için verilecek kararın önemli olduğuna dikkat çekti. Bel fıtığı veya dar kanal ameliyatına karar verilmiş ise, ameliyatı geciktirmemek gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bu ameliyatların geciktirildiği takdirde felç gibi telafisi mümkün olmayan sonuçları ortaya çıkabileceğini söyledi.



Mikroteknik yöntemi ile hastaların uyutulmadan bel fıtığı ameliyatlarının yapılabildiğini anlatan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, aynı zamanda mikroteknik ile yapılan bel fıtığı veya dar kanal ameliyatlarında özellikle ciltten itibaren tüm dokuların korunduğunu kaydetti.



Tüm dokular korunuyor ve dikiş aldırmaya gerek kalmıyor



Bel fıtığı ameliyatında veya dar kanal ameliyatında mikroteknik ile çalışıldığında sinir elemanları ve diğer dokuların görüntü alanına büyütüldüğünü anlatan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, ciltten itibaren güvenli ve estetik olarak dokuların daha iyi korunduğu, hatta ameliyat sonrasında dikiş aldırmayı gerektirmeyen bir ameliyat gerçekleştirilebildiğini belirtti.



Bu ameliyatların mikroteknik ile yapıldığında hastaların ameliyat sonrasında çok daha iyi hissettiklerini, aynı gün yürüyebildiklerini ve ertesi gün taburcu olabildiklerini ifade eden Doç. Dr. Yıldızhan, şunları söyledi:



“Bel fıtığı ameliyatında amaç, sinir elemanları üzerindeki basıyı iyi bir operasyonla ortadan kaldırmak, hastanın yakınmalarını sonlandırmak ve düşmüş olan hayat kalitesini yükseltmektir. Mikrocerrahi teknik ile yapılan bel fıtığı ameliyatında, tek mesafeli bir bel fıtığı için 1,5 ile 2 cm civarında minik bir kesi yeterli olmaktadır. Dolayısıyla, mikrocerrahi teknik ile yapılan bel fıtığı ameliyatı, estetiktir" dedi.



Bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı için uygulanan teknikler



Tıp biliminin giderek ilerlediğini kaydeden Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, buna paralel olarak bel fıtığı veya dar kanal ameliyatı yapan doktorların, gelişmiş, yeni ve daha iyi teknikler kullandığını belirtti.



Bu bağlamda, klasik bel fıtığı ameliyatlarının yerini; mikroteknik, mikroendoskopik teknik ve endoskopik teknik ile yapılan ameliyatların aldığını açıklayan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, ameliyat gerektirmeyen henüz ilerlememiş bel fıtığı vakalarında hastayı çok iyi seçmek şartıyla ciltten müdahale tarzında (perkütan) lazerle diskektomi ve nükleoplasti gibi girişimlerin uygulanabildiğini de anlattı. Fıtıklaşmış diskin, endoskopik teknikle de boşaltılabildiğini kaydeden Yıldızhan, kapalı endoskopik bel fıtığı ameliyatı (KEBFA), tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı, artroskopik bel fıtığı ameliyatı adı verilen bu girişimlerin, yine hastaların çok iyi seçilmesi şartıyla uygulanabildiğini ifade etti.



Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, konuşmasına şöyle devem etti: “Örneğin, hastada dar kanal, belde ileri derecede kireçlenme, bel kayması (omur kayması), göç etmiş bel fıtığı gibi bir durum varsa, kapalı endoskopik bel fıtığı ameliyatı (KEBFA) bu hastalar için uygun değildir. Bel fıtığı ameliyatlarında mikrocerrahi teknik ile dar kanal ameliyatlarında 'vidasız' mikroteknikle internal dekompresyon yöntemi kullanıldığında, daha iyi sonuçlar elde edildiğini görmekteyiz. Bu iki teknik, altın standarttır” diye konuştu.



Hangi durumlarda hasta uyutulmadan bel fıtığı ameliyatı yapılıyor?



Modern anestezi ilaçlarının giderek geliştirilmesinin yanında, tıp teknolojisinin de gelişmesi genel anesteziyi daha güvenli kılabilmektedir. Fakat bazı hastaların, ileri yaş döneminde olduklarını ve ilaveten ciddi kalp-damar, böbrek, karaciğer, solunum hastalıklarına sahip olduklarını dile getiren Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bu gibi durumlarda bel fıtığı veya dar kanal ameliyatında daha temkinli adım atmak gerektiğinin altını çizdi.



Hamilelik, alerjik bünye ve buna benzer durumlarda da genel anestezinin risk açısından düşündürücü olduğunu ve ayrıca narkoz korkusu gibi psikolojik engellerin de bulunabildiğini dile getiren Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, böyle bir durumla karşılaşıldığında da, acı içinde kıvranan hastanın bu ameliyatının genel anestezi ile değil de, spinal anestezi ile yapabileceğini söyledi.



Gerektiğinde hastaların uyutulmadan bel fıtığı ve dar kanal ameliyatlarının yapılabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, şunları anlattı:



“Bel fıtığı veya dar kanal ameliyatı spinal anestezi ile yapılacaksa, hastanın belden aşağısı iyi bir şekilde uyuşturularak, ameliyat gerçekleştirilir. Bu şekilde yapılan bel fıtığı veya dar kanal ameliyatı esnasında, hasta ağrı duymamakta ve hatta ameliyat ekibiyle sohbet edebilmektedir. Spinal anestezi ile 80 yaşın üstündeki hastalar bile, iyi seçim yapılarak kolayca bel fıtığı veya dar kanal ameliyatına alınabilmektedir. Bel fıtığı ameliyatında epidural anestezi, bu amaçla kullanabilir" şeklinde sözlerini tamamladı.