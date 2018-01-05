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"Minik Fatih'in ölümünde ihmal" iddiasına soruşturma

- Sağlık Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna yerleşen cismin tespit edilememesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna yerleşen cismin tespit edilememesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında, "Nefes borusuna fasulye kaçan minik Fatih'in ölümünde ihmal iddiası" başlığıyla yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Hayatını kaybeden 2 yaşındaki hastanın 2 Ocak'ta Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine şiddetli öksürük şikayeti ile başvurduğu ifade edilen açıklamada, burada yapılan muayene ve tetkikler sonucunda hastanın "solunum yolunda yabancı cisim" tanısıyla 3. basamak sağlık hizmeti sunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Burada yapılan tetkikler sonucunda patolojik bulgulara rastlanmadığı belirtilerek hastanın taburcu edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir gün sonra da fenalaşarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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