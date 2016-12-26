"Moyamoya" hastası Rümeysa'ya yardım eli

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, nadir görülen "moyamoya" hastalığına yakalanan ve doktorların acil ameliyat uyarısında bulunduğu 13 yaşındaki Rümeysa Cüce, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın desteğiyle Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilecek.

İlçede yaşayan Nuran ve Adem Cüce çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7. sınıf öğrencisi Rümeysa, bir yıl önce baş ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından götürüldüğü doktorda çok nadir görülen "moyamoya" hastalığına yakalandığını ve acil ameliyat olması gerektiğini öğrendi.

Mersin'de özel hastanelerde tedavi için yüksek bir ücret çıkması üzerine çaresiz kalan ailenin durumdan haberdar olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın girişimleri sonucu Rümeysa'nın Ankara'da ameliyat olmasına karar verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle sol tarafında kısmi felç oluşan 13 yaşındaki Rümeyse, ailesiyle ameliyat olmak için Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Rümeysa Cüce, tedavi için Ankara'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bakan amcama çok teşekkür ederim. İnşallah ameliyatla tedavi olacağım. Artık oynayıp, okula gidebileceğim. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Baba Adem Cüce de kızının rahatsızlığından kurtulacağı için sevinçli olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır hastalıkla uğraştıklarını ve çok zor günler geçirdiklerini anlatan Cüce, "Kızımın hastalığını duyan Sağlık Bakanımız Recep Akdağ, tedavi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidiyoruz. İnşallah orada yapılan muayene ve tedavi sürecinin ardından kızım eski sağlığına kavuşacak. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ederim." dedi.

Anne Nuran Cüce de kızının tedavi olacak olmasına çok sevindiğini belirterek, tedaviye vesile olanlara teşekkür etti.