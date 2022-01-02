Nasıl ayakkabı giyilmeli sorusunu yanıt verdi

Uç kısmı dar ve topuklu ayakkabı kullanan kişilerin 3’üncü ve 4’ncü tarak kemikleri arasındaki sinirlerde şişme, genişleme ve sonucunda yanıcı ağrılar oluşuyor. Morton nöroma’da kesin tanının fizik muayene ve MR görüntülemesi ile konduğunu belirten uzmanlar, ameliyatlarda başarı oranının yüzde 90’larda olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, genelde orta yaşlardaki kadınlarda daha sık görülen rahatsızlığa karşı uç kısmı dar olmayan topuksuz ve sert tabanlı ayakkabı ile birlikte içinde tarak kemiklerini destekleyen ped kullanılmasını tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, uç kısmı dar ve topuklu ayakkabı kullanılması sonucu oluşan morton nöroma rahatsızlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve tavsiyelerini paylaştı.

Sinirlerde şişme ve genişleme oluşuyor

Morton nöroma’nın ön ayak ve parmaklarda ağrı etkisi yarattığını belirten Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Ayak parmakları arasındaki sinirlerde şişme ve genişleme meydana geliyor. En sık yerleşim yeri ayağın 3’üncü ve 4’ncü tarak kemikleri arasındadır. Temel şikayet dar burunlu ve topuklu ayakkabı giyilmesi sonrasında parmaklarda hissedilen yanıcı ve zonklayıcı ağrıdır. Ayakkabı çıkarılınca ağrıda azalma bazen de parmaklarda hissizlik oluşabilir.” dedi.

Orta yaşlardaki kadınlarda sık görülüyor

Genelde orta yaşlardaki kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade eden Duman, “Uç kısmı dar ve topuklu ayakkabı kullanan kişilerin ayaklarındaki 4’ncü ve 5’inci tarak kemiklerinin sıkışması sonrasında parmağa giden sinirlerde sıkışma, mikrotravma ve dejenerasyon meydana geliyor. Tekrarlayan mikrotravmalar sonrasında sinirde topaklaşma yani, nöroma oluşuyor. Topuklu ve dar uçlu ayakkabı kullanımı, mikrotravma ve tarak kemiklerinin sıkışmasına sebep olduğu için nöroma oluşmasına zemin hazırlıyor. Topuklu, uç kısmı dar ve yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmemeli. Uç kısmı dar olmayan topuksuz ve sert tabanlı ayakkabı ile birlikte içinde tarak kemiklerini destekleyen ped kullanılabilir.” diye konuştu.

İlk seçenek ameliyatsız tedavi

Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, morton nöroma için fizik muayene ve MR görüntülemesi ile kesin tanının konulabildiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“İlk olarak ameliyatsız tedaviler deneniyor. Bu tedavilerin başında da ön ayak bölgesine binen yükü azaltacak ve kalıbı dar olmayan ayakkabıların tercih edilmesi geliyor. Yüksek topuklu, dar uçlu ayakkabılar tarak kemiklerini birbirine yakınlaştıracak ve mikrotravma sonucundan motron nöroma oluşma riskini arttıracaktır. Ayakkabı içerisine tarak kemiklerinin uç kısmını destekleyen pedler konulabilir. Kortizon enjeksiyonu uygulaması ağrı şikayetlerini azaltabilir fakat sık enjeksiyon yapılmamalı. Ayakkabı değişikliği ve kortizon enjeksiyonuna rağmen şikayetleri devam eden hastalar için ameliyat ile sorunlu sinir dokusunun çıkarılması ve gergin olan tarak kemikleri arasındaki bağın gevşetilmesi prosedürü uygulanıyor. Ameliyatlarda başarı şansının yüzde 90 olduğunu söyleyebiliriz.”