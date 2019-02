Nasıl ki her araba aynı değilse, her mercek de aynı değil!

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, göz hastalıkları konusunda önemli uyarılarda bulunarak 3 odaklı (trifokal) mercekler hakkında bilgi verdi:



Uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulmak mümkün mü?

3 odaklı (trifokal) merceklerle, astigmat gibi göz bozukluklarından, uzak ve yakın gözlüklerden ve katarakttan aynı anda kurtulmak mümkün.



ÖMÜR BOYU GÖZÜMÜZDE KALABİLİR



3 odaklı (trifokal) mercekler nedir?

Tek odaklı (monofokal) mercekler sadece uzağı, iki odaklı mercekler (bifokal) uzak ve yakını görmemizi sağlarken, 3 odaklı (trifokal) mercekler ile uzak, yakın ve ara mesafede kesintisiz bir görüş sağlamak mümkündür. Bu mercekler ömür boyu gözümüzde kalabilirler.



Her 3 odaklı mercek aynı mıdır?

Hayır. Nasıl ki her araba aynı değilse, nasıl ki her telefon aynı değilse; her 3 odaklı mercek de aynı değildir. Her birinin kendine özgü avantaj ve dezavantajları, kalite farklılığı vardır. Kişinin mesleği, yaşam tarzı, okuma alışkanlığı; mercek seçimine karar verilirken dikkate alınmalıdır.



SERTİFİKASINI MUTLAKA ALIN



Ameliyat sonrası gözümüze kaliteli bir merceğin takıldığını nasıl anlayabiliriz?

Her şeyden önce güvenilir hekim ve kurumlara başvurmalısınız. Ucuza ameliyat olma çabası çoğu kez pahalıya patlar. Gözümüzde telafisi mümkün olmayan hasarlar oluşabilir. Nasıl ki araba veya telefon alırken ederinin çok altında bir fiyat gördüğümüzde şüpheleniyorsak, bu konuda da aynı hassasiyeti göstermeliyiz. 3 odaklı mercek yerine 2 odaklı merceklerin takıldığına üzülerek şahit oluyoruz. Ameliyat sonrası takılan merceğin sertifikasını mutlaka almalısınız.



AKILLI MERCEK DE DENİLİYOR



Lens ile mercek farklı şeyler midir?

Bazen hastalarımız göz içi lensini kontakt lens ile karıştırabiliyor, göz içi lens ile göz içi merceği eş anlamlıdır. 3 odaklı (trifokal) mercek için kullanılan bir başka tabir de akıllı mercektir.



Bu mercek kimlere takılabilir?

Katarakt ameliyatı sonrasında takılabileceği gibi, katarakt olmasa da gözlüklerinden kurtulmak isteyen hastalardan göz yapısı uygun olanlara takılabilir.



GÖRME SİNİRİ ETKİLENMİŞ HASTALARA TAKILAMAZ!



Kimlere takılamaz?

Glokom (göz tansiyonu ) nedeniyle görme siniri etkilenmiş hastalara, diyabete bağlı veya sarı nokta hastalığı nedeniyle retinası etkilenmiş kişilere, göz tembelliği olan kişilere 3 odaklı mercekler takılmamalıdır.



IŞIĞA KARŞI HASSASİYET OLUŞABİLİR



Dezavantajı var mıdır?

3 odaklı mercek takılan hastaların bir kısmında ışığa karşı hassasiyet, özellikle de gece araç kullanırken zorlanma, ışıkların etrafında harelenme oluşabilir. Genellikle bu şikayetler zamanla azalır ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemez.