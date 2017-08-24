Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Nijerya'da sıtmaya karşı aşı kampanyası

- Sokoto eyaletinde 1 milyon çocuk aşılanacak

Nijerya'da sıtmaya karşı aşı kampanyası

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da sıtma salgınına karşı 1 milyon çocuğa aşı yapılacak.

Sokoto Eyaleti Valisi Aminu Tambuwal, sıtmayla mücadele amacıyla aşı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Tambuwal, salgına karşı Sıtma İnisiyatifi Başkanlığı ve diğer kurumlar ile ortak çalıştıklarını ifade ederek eyaletteki kanaat önderlerinden ve dini liderlerden salgınla mücadelede destek istedi.

Eyalette, sağlık çalışanları ev ev gezip çocuklara ücretsiz aşı yapacak.

Öte yandan, sıtmaya neden olan sivrisineklerin evlere girmesinin önlenmesi için 3 milyon sivrisinek tülü halka dağıtılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
NijeryaSıtma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5