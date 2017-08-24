Nijerya'da sıtmaya karşı aşı kampanyası

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da sıtma salgınına karşı 1 milyon çocuğa aşı yapılacak.

Sokoto Eyaleti Valisi Aminu Tambuwal, sıtmayla mücadele amacıyla aşı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Tambuwal, salgına karşı Sıtma İnisiyatifi Başkanlığı ve diğer kurumlar ile ortak çalıştıklarını ifade ederek eyaletteki kanaat önderlerinden ve dini liderlerden salgınla mücadelede destek istedi.



Eyalette, sağlık çalışanları ev ev gezip çocuklara ücretsiz aşı yapacak.

Öte yandan, sıtmaya neden olan sivrisineklerin evlere girmesinin önlenmesi için 3 milyon sivrisinek tülü halka dağıtılacak.



