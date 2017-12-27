Normal doğumda ebeler aktif rol alacak

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, normal doğumu teşvik etmek için ebelerin daha etkin rol oynayacağını belirterek, "Ebe sayımızı artıracağız. O zaman Türkiye işi normal zemine çekmiş olur. Eskiden bunu mahalle ebeleri yapıyordu. Ebe teyzelerimiz vardı. Onların yerine tecrübeli, eğitim görmüş, hastane ortamında doğum yaptıracak ebelerimizin sayısını artıracağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı, sezaryenin kadın ve bebek sağlığını riske sokacak şekilde gereksiz yere yapılmasını önleme konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 48 bin 826 olan ebe sayısı 2018'de artırılacak, ebeler doğum takibi ve esnasında aktif görev alacak.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sezaryen doğum oranının yüzde 53 olduğunu ifade ederek, normal doğumun teşvik edilmesi için bazı adımlar atacaklarını söyledi.

Sezaryenin normal bir doğum olmadığını, fizyolojik bir hadise olduğunu ifade eden Demircan, "Sezaryen, istisnai bir durum ve bu durumda müracaat edilecek cerrahi bir girişimdir. Bu istisnai durum ana kural haline gelirse burada bir yanlışlık var demektir. İstisnai durum, yüzde 53 oranında uygulanıyorsa istisna olan normal doğal olmuş demektir." dedi.

Bakan Demircan, sezaryeni normal doğum gibi gören anlayışın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun düşündürücü bir durum olduğunu, sebeplerinin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

- "Doğum ebenin işidir"

Doğum olayının doktorların değil ebelerin işi olduğunu vurgulayan Bakan Demircan, şöyle konuştu:

"Doktorun, normal dışı hadise gerçekleştiği zaman devreye girmesi gerekir. Ebe sayımız ve ebelerin aldığı eğitim yetersiz. Doğumu hastanede yaptırmak istiyoruz ama ebelerimiz yaptırmalı. Ebelerimiz bir tehdit ya da anormal bir durum algılandığında hekimler hemen yanında meseleye vaziyet eder ve gereken müdahaleyi yapar. Doktorun doğum esnasında normal dışı hadise gerçekleştiği zaman devreye girmesi gerekir."

Türkiye'deki ebe sayısının yetersizliğine işaret eden Demircan, şunları kaydetti:

"Ebe sayımız ve ebelerin aldığı eğitim yetersiz. Doğumu hastanede yaptırmak istiyoruz doğru ama ebelerimiz yaptırmalı. Ebelerimiz anormal bir durum algılandığında hekimler hemen yanında meseleye vaziyet eder ve gereken müdahaleyi yapar. O zaman çözüm şekillenmiş oluyor. Ebe sayısını artıracağız. Ebelerimizin eğitimini yükseltmemiz lazım. Doğumu ebenin takip etmesi lazım. Hamileliğinde başlayıp doğum öncesi eğitimlerini vererek, doğumu yaptırması lazım.

Ebelerin rolü de sayıları da artacak. O zaman Türkiye işi normal zemine çekmiş olur. Eskiden bunu mahalle ebeleri yapıyordu. Ebe teyzelerimiz vardı. Onların yerine tecrübeli eğitim görmüş, hastane ortamında doğum yaptıracak ebelerimizin sayısını artırmamız lazım."

Sezaryen doğumların önlenmesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da denetim yapacak. Normal doğumu teşvik için doğum kliniklerinin kalitesi artırılacak, doğum salonlarından doğum odalarına geçilecek. "Anne Dostu Hastaneler" ile "Gebe Okulu" sayıları artırılacak. Öte yandan 22 eğitim ve araştırma hastanesinde doğum eylem üniteleri kurulacak.

Öte yandan doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi için ebelere "Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi" verilecek.