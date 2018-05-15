Novartis İlaç Türkiye'ye 3 ödül - Novartis İlaç Türkiye, bu yıl farklı kurumlar tarafından Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri seçilirken, "en iyi iş yeri" ve "en beğenilen ilaç şirketi" ödüllerine de layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç Türkiye, bu yıl farklı kurumlar tarafından Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri seçilirken, "en iyi iş yeri" ve "en beğenilen ilaç şirketi" ödüllerine de layık görüldü.

Novartis İlaç Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, insan kaynağına yaptığı yatırımlar ve bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu aldığı ödüllere bu yıl yenilerini ekledi.

Kurum kültürü oluşturulması alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan Great Place To Work tarafından düzenlenen "2018 Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında Novartis İlaç Türkiye, “en iyi 2. şirket” oldu ve Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri seçildi. Şirket, üçüncü kez ve üst üste alınan bu ödülün yanı sıra, “iş ve yaşam entegrasyonu” özel ödülüne de layık görüldü.

Novatis İlaç Türkiye, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında önde gelen şirketler arasında yer alan Aon Hewitt Türkiye tarafından yapılan ve Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan "2017 Aon en iyi iş yerleri" programında ise bu yıl da "Türkiye’nin en iyi iş yeri" ödülünü aldı.

Toplamda beşinci kez "en iyi iş yeri" seçilen Novartis, 2015’ten bu yana 3 sene üst üste bu unvana layık görülerek "sürekli mükemmelik" ödülünü de almaya hak kazandı.

Novartis İlaç Türkiye’ye bir ödül de Capital dergisinin Türkiye’de iş dünyasının en beğenilen şirketleri araştırmasından geldi. 59 sektörden 500’ün üzerinde şirketi temsilen bin 400 yöneticinin katıldığı araştırmada sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi ve Novartis İlaç Türkiye, "en beğenilen ilaç şirketi" seçildi.



- "Çalışanlarımız en büyük değerimiz ve önceliğimiz"



Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senay Kızılkaya, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin en iyi iş yerleri arasında yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Şirket olarak çalışanlarının en büyük değerleri ve öncelikleri olduğunu belirten Kızılkaya, "Daha iyi bir şirket olma yolunda çalışanlarımızın görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok önemli. Bugüne kadar esnek ve iş birliği kültürüne dayalı çalışma modellerimizle sektörümüze de örnek olmaya çalışıyoruz. Aldığımız ödüller de hem doğru yolda olduğumuzu gösteriyor hem de bizi daha iyi şeyler yapmak için motive ediyor." görüşlerini kaydetti.



