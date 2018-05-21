Novartis Türkiye'den globale üst düzey atama İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç Türkiye'den, globale üst düzey atama gerçekleşti.Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, Novartis İlaç Türkiye'de Pazara Erişim ve Dış İlişkiler Direktörü olarak başarıyla görev yapan Sevgi...

İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç Türkiye'den, globale üst düzey atama gerçekleşti.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, Novartis İlaç Türkiye'de Pazara Erişim ve Dış İlişkiler Direktörü olarak başarıyla görev yapan Sevgi Direk, Nisan 2018 itibarıyla Novartis İlaç Global Kardiyo Metabolizma ekibine "Pazara Erişim & Sağlık Ekonomisi Direktörü" olarak atandı.

Sevgi Direk, İsviçre Basel'de yerleşik olarak görev yapacak ve yeni görevinde global pazarda Kardiyo Metabolizma tedavi alanı için pazara erişim ve sağlık ekonomisi çalışmalarına liderlik edecek.

Kariyerine 2003 yılında Abdi İbrahim'de başlayan Direk, farklı rollerin ardından 2012 yılına kadar Ruhsatlandırma Müdürü olarak çalıştı ve 2012-2014 yıllarında Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Ruhsatlandırma ve Fiyatlandırma Müdürlüğü sonrasında Pazara Erişim Müdürü olarak görev aldı.

Direk ayrıca, 2014-2016 yıllarında Johnson & Johnson'da Sağlık Ekonomisi ve Pazara Erişim Müdürü olarak görev yaptı.



- Novartis İlaç Türkiye'de yeni üst düzey atama



Novartis Türkiye, en uygun çalışma modeli ve organizasyonel yapıyı oluşturmak amacıyla yeni atama gerçekleşti.

Verilen bilgilere göre, 2016 yılında Novartis İlaç Türkiye'de göreve başlayan ve halihazırda "Kardiyovasküler, Metabolizma ve Solunum İş Birimi Direktörü" olarak çalışmakta olan Fatih Sarıöz, Nisan 2018 itibarıyla mevcut görevine ek olarak pazara erişim ve dış ilişkiler görevinden de sorumlu olacak şekilde "Pazara Erişim & Dış İlişkiler ve Kardiyovasküler, Metabolizma ve Solunum İş Birimi Direktörü" olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Sarıöz, iş hayatına 1994 yılında tıp doktoru olarak başladı. Daha sonra 1998-2007'de Pfizer İlaç'ta Medikal Müdür ve Sağlık Ekonomisi Müdürü olarak çalıştı.

2007 yılında Johnson & Johnson firmasına geçen Sarıöz burada sırasıyla Sağlık Ekonomisi & Pazara Erişim Müdürü, Kamu İlişkileri Müdürü ve Kurumsal İlişkiler Direktörü görevlerinde bulundu.