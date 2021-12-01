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O üniversitede aşılanma oranı yüzde 90’ın üstünde

Boğaziçi Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılının başlamasıyla birlikte kampüs giriş kartlarıyla öğrenci, akademisyen ve personelin güncel HES kodları eşleştirildi. Boğaziçi Üniversitesinin verilerine göre bu işlemi yapanların yüzde 94’ü aşılanma sürecini de tamamladı.

O üniversitede aşılanma oranı yüzde 90’ın üstünde

Boğaziçi Üniversitesinin güncel verilerine göre aktif öğrenci, akademisyen ve personel arasında kampüs giriş kartına HES kodu tanımlı olanların aşılanma oranı yüzde 94’ü geride bıraktı. Aşılanmada öğrencilerin oranı yüzde 95.2’ye ulaşırken akademik personelde bu oran yüzde 94.3 oldu.

Boğaziçi Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılının başlamasıyla birlikte kampüs giriş kartlarıyla öğrenci, akademisyen ve personelin güncel HES kodları eşleştirildi. Boğaziçi Üniversitesinin verilerine göre bu işlemi yapanların yüzde 94’ü aşılanma sürecini de tamamladı.

EN YÜKSEK ORAN ÖĞRENCİLERDE

HES kodu tanımlılar arasında aşı yaptıran aktif lisans ve lisansüstü öğrenci oranı yüzde 95.2 olurken, akademik personelde bu oran yüzde 94.3; idari personelde yüzde 91.3 düzeyinde gerçekleşti. İşletmeler dahil tüm personelin ortalaması yüzde 93.1; öğrenci, akademisyen ve personel genel ortalaması ise yüzde 94.15 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi’ndeAŞI
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